Violencia de género en Concepción: la amenazó con un arma, ella logró desarmarlo y pudo escapar

Lejos de paralizarse, la víctima logró mantener la calma y, con la excusa de una reconciliación, consiguió apaciguar momentáneamente al agresor. Ambos descendieron del vehículo en una plaza de la zona y caminaron por el lugar. Cuando regresaban a la camioneta, y aprovechando un instante de distracción, la mujer le arrebató el arma y salió corriendo.