Violencia de género en Concepción: la amenazó con un arma, ella logró desarmarlo y pudo escapar

La mujer consiguió arrebatarle la pistola a su pareja y refugiarse en un supermercado. Desde allí, empleados del comercio alertaron al 911 y efectivos de la Patrulla Motorizada.

IMAGEN ILUSTRATIVA IMAGEN ILUSTRATIVA
Hace 52 Min

Un episodio de violencia de género se registró en Concepción. Lo que pudo haber terminado en tragedia encontró un giro inesperado gracias al coraje y la lucidez de la víctima, una mujer de 54 años, que consiguió desarmar a su agresor y pedir auxilio.

Según el relato brindado por la propia mujer, el hecho ocurrió mientras se encontraba junto a su pareja en el interior de una camioneta. En medio de una discusión, el hombre extrajo un arma de fuego y la amenazó con matarla para luego quitarse la vida.

Lejos de paralizarse, la víctima logró mantener la calma y, con la excusa de una reconciliación, consiguió apaciguar momentáneamente al agresor. Ambos descendieron del vehículo en una plaza de la zona y caminaron por el lugar. Cuando regresaban a la camioneta, y aprovechando un instante de distracción, la mujer le arrebató el arma y salió corriendo.

En su huida ingresó a un supermercado ubicado en la intersección de calles San Martín y Yapuyú, donde fue contenida por los empleados del comercio. Desde allí se dio aviso al Sistema de Emergencias 911 y, minutos después, arribó personal de la División Patrulla Motorizada, a quienes la víctima entregó la pistola.

Los uniformados asistieron y resguardaron a la mujer, trasladándola luego a la Comisaría Concepción para radicar la denuncia correspondiente. En tanto, el acusado se retiró del lugar al advertir la fuga.

Al revisar el arma secuestrada, los efectivos constataron que se encontraba en condiciones operativas y que tenía el cargador colocado con municiones, lo que incrementa la gravedad del hecho.

Desde la Fiscalía de Integridad Sexual y de Género se ordenó recibir formalmente la denuncia y los testimonios pertinentes, el secuestro de la pistola calibre 9 milímetros y la implementación de una consigna policial en el domicilio de la damnificada, como medida de protección.

