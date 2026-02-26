Sturzenegger defendió la apertura de importaciones con duras críticas a la industria

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se sumó a la ofensiva del presidente Javier Milei contra los sectores industriales protegidos. A través de un extenso descargo, el funcionario justificó la apertura de importaciones y planteó que el modelo proteccionista, lejos de cuidar el trabajo, encarece la producción nacional y empobrece a los consumidores.