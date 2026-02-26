Sturzenegger defendió la apertura de importaciones con duras críticas a la industria

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se sumó a la ofensiva del presidente Javier Milei contra los sectores industriales protegidos. A través de un extenso descargo, el funcionario justificó la apertura de importaciones y planteó que el modelo proteccionista, lejos de cuidar el trabajo, encarece la producción nacional y empobrece a los consumidores.
Tras un posteo de Milei -quien tildó de "delincuentes" a referentes del sector-, Sturzenegger detalló cuatro ejes centrales para explicar por qué el país debe abandonar el esquema de precios elevados.
El ministro advirtió que los productos finales caros suelen ser insumos para otros sectores. "Si un productor de maquinaria agrícola paga el doble por los neumáticos, queda fuera de la cancha", ejemplificó.
Señaló que el sobreprecio que pagan los argentinos es dinero que se deja de consumir en otros rubros de la economía, frenando el crecimiento general. Además desmitificó que estas industrias sean grandes generadoras de trabajo, calificándolas como "capital-intensivas" (mucha inversión en máquinas, poca en mano de obra).
El ministro argumentó que las importaciones requieren divisas, lo que equilibra el tipo de cambio y favorece a quienes venden productos argentinos al mundo. Sturzenegger fue tajante contra el empresariado beneficiado por el cierre de fronteras. "Obligar a 47 millones de personas a pagar más caro es pobreza para todos y ganancia para unos pocos", dijo.