El truco de la naranja congelada: por qué deberías empezar a hacerlo hoy mismo

La naranja representa una de las frutas con mayor demanda debido a su versatilidad, ya que admite el consumo directo, la elaboración de jugos o su incorporación en preparaciones al horno. Este cítrico también permite el aprovechamiento de su cáscara mediante el rallado, consolidándose como un ingrediente fundamental en la dieta cotidiana por sus diversas formas de presentación.
Para optimizar su uso, un método poco difundido consiste en congelar la pieza antes de su utilización. Este procedimiento no solo extiende el periodo de conservación del fruto, sino que también simplifica su manipulación y potencia el rendimiento general al momento de extraer sus propiedades en la cocina.
Por qué recomiendan congelar la naranja
La congelación de la naranja constituye una estrategia eficaz para mitigar el desperdicio alimentario y extender el periodo de aptitud para el consumo. Este método simplifica notablemente el proceso de rallado de la cáscara y garantiza que el jugo conserve su frescura característica por mucho más tiempo que a temperatura ambiente.
Entre las ventajas principales de este procedimiento destaca la preservación íntegra de vitaminas y minerales, ya que el frío detiene la degradación de la vitamina C y otros nutrientes esenciales. Asimismo, esta técnica optimiza el aprovechamiento de grandes cantidades de fruta y facilita la posterior extracción del jugo, mejorando el rendimiento de cada pieza.
Cómo congelar las naranjas correctamente, paso a paso
-Lavalas bien para sacar cualquier resto de tierra o pesticida.
-Secalas con un repasador limpio.
-Si querés usarlas en jugos o postres, pelalas y sacales las semillas.
-Si vas a usarlas normalmente, colocalas en una bandeja para que no se peguen entre sí y llevá la bandeja al freezer por unas horas.
-Una vez que estén congeladas, guardalas en bolsas herméticas o tuppers. Así ocupan menos espacio y se mantienen frescas.