Arcángel en Argentina 2026: fechas, precios y mapa de entradas para el Movista Arena

El impacto cultural del reggaetón y el trap latino durante la última década redefinió el panorama del pop global, proceso en el cual Arcángel desempeñó un rol fundamental. Como pionero del trap en español y figura determinante en la expansión de estos ritmos, su catálogo musical integra con éxito las raíces del hip hop con sonoridades latinas y elementos de la música electrónica, consolidando una propuesta sonora que atraviesa diversas generaciones.