De Beethoven a Taylor Swift: cómo la música impacta en la salud y en la longevidad

Durante décadas fue considerada principalmente una forma de entretenimiento. Sin embargo, en los últimos años la música comenzó a ocupar un lugar destacado en el ámbito de la salud y la ciencia. Diversas investigaciones sostienen que escuchar e interpretar melodías no solo mejora el estado de ánimo, sino que también podría influir en la calidad y en la duración de la vida.
Desde las sinfonías de Ludwig van Beethoven hasta las producciones actuales de Taylor Swift, el lenguaje sonoro acompaña al ser humano a lo largo de su desarrollo. Hoy, estudios científicos respaldan la idea de que la música puede generar beneficios concretos en la salud física y emocional.
Uno de los referentes que sostiene esta postura es Manuel de la Peña, cardiólogo especializado en estudios sobre envejecimiento saludable y autor del libro Guía para vivir sanos 120 años. El también director de la Cátedra del Corazón y Longevidad afirmó en distintas intervenciones públicas que la música puede desempeñar un papel relevante en la extensión de la vida.
Según su planteo, el estímulo sonoro genera efectos medibles en la biología humana, con impacto tanto en el bienestar emocional como en el físico. Para el especialista, las melodías no se limitan a ser un estímulo auditivo: actúan como un catalizador biológico capaz de influir en la salud a nivel celular.
Cómo actúa la música en el organismo
De acuerdo con De la Peña, uno de los principales mecanismos se vincula con la activación de neurotransmisores como la dopamina y las endorfinas. Estas sustancias están asociadas a una mejora del estado de ánimo y a un fortalecimiento del sistema inmunológico y cardiovascular.
La clave estaría en la interacción de la música con el sistema nervioso. Este proceso contribuye a reducir el estrés crónico, un factor considerado determinante en el envejecimiento acelerado. La escucha de composiciones significativas ayuda a disminuir los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, lo que puede repercutir favorablemente en la salud arterial y en la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
En su libro, el cardiólogo explica que incorporar este hábito en la rutina diaria genera un entorno interno más equilibrado, favoreciendo un funcionamiento celular más eficiente y atenuando el deterioro cognitivo y físico relacionado con el paso del tiempo.
Música y envejecimiento activo
El especialista también subraya que la música puede impulsar una longevidad activa al fortalecer la conexión emocional y reducir factores como la depresión y la sensación de aislamiento en etapas avanzadas de la vida.
Tanto la música clásica como los géneros contemporáneos tendrían efectos positivos en la plasticidad cerebral y en el mantenimiento de las funciones cognitivas. Desde Beethoven hasta las estrellas actuales del pop, integrar la música como parte de una estrategia preventiva aparece, según esta perspectiva, como una medida accesible para aspirar a una vida más prolongada y con buena calidad funcional.
Así, lo que alguna vez fue considerado solo un pasatiempo se consolida cada vez más como un recurso con potencial impacto en la salud integral y, posiblemente, en la longevidad.