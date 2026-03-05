Secciones
Estudiantes vuelve al “Coco” Ascarate con la necesidad de recuperarse

La “Cebra” recibirá esta noche a Hindú de Córdoba desde las 21.30 en Monteagudo 955, con el objetivo de cortar la racha de derrotas en La Rioja y sostener su lugar en zona de playoffs de la Conferencia Norte.

Estudiantes tendrá esta noche una oportunidad clave para reencontrarse con la victoria. Desde las 21.30, el conjunto tucumano recibirá a Hindú de Córdoba en el estadio “Coco” Ascarate, en calle Monteagudo 955, por una nueva fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina 2025/26. La “Cebra” buscará hacerse fuerte ante su público luego de dos caídas consecutivas en condición de visitante.

El equipo tucumano atraviesa una campaña equilibrada. Actualmente se ubica en la décima posición de la tabla con un registro de 12 victorias y 12 derrotas, números que por ahora lo mantienen dentro de la zona de clasificación a los playoffs. En ese contexto, el duelo ante los cordobeses aparece como una buena oportunidad para recuperar terreno y reafirmar su localía en el tramo decisivo de la fase regular.

En su última presentación, Estudiantes protagonizó un duelo vibrante frente a Amancay en La Rioja, aunque terminó con las manos vacías. El conjunto riojano se impuso por 99 a 98 en tiempo suplementario tras un partido cambiante y de alto voltaje disputado en la “Jaula” de calle Santa Fe. Mauro Araujo fue la gran figura del “Canario” con 25 puntos, mientras que Federico Pedano aportó 18 en el elenco tucumano, que había logrado sostener la ventaja durante buena parte del encuentro pero terminó cediendo en el cierre.

Hindú, por su parte, llegará a Tucumán luego de caer en Santiago del Estero frente a Independiente BBC por 84 a 71. El conjunto cordobés tuvo un buen arranque, pero con el correr del partido comenzó a sufrir el ritmo del local y las pérdidas de balón ante una defensa intensa que le complicó el desarrollo ofensivo. 

Los números también reflejan realidades distintas en la tabla. Mientras Estudiantes marcha décimo con récord equilibrado, Hindú ocupa el puesto 16 con nueve triunfos y 17 derrotas, un registro que lo obliga a sumar para no quedar relegado en la pelea por los puestos de clasificación.

Con ese escenario, el equipo tucumano buscará esta noche reencontrarse con su mejor versión y aprovechar el impulso de jugar en casa. La “Cebra” sabe que cada partido comienza a tener peso específico en la recta final de la fase regular y que volver a ganar en el “Coco” Ascarate puede ser determinante para sostenerse entre los aspirantes a los playoffs.

