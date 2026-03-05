Estudiantes vuelve al “Coco” Ascarate con la necesidad de recuperarse

En su última presentación, Estudiantes protagonizó un duelo vibrante frente a Amancay en La Rioja, aunque terminó con las manos vacías. El conjunto riojano se impuso por 99 a 98 en tiempo suplementario tras un partido cambiante y de alto voltaje disputado en la “Jaula” de calle Santa Fe. Mauro Araujo fue la gran figura del “Canario” con 25 puntos, mientras que Federico Pedano aportó 18 en el elenco tucumano, que había logrado sostener la ventaja durante buena parte del encuentro pero terminó cediendo en el cierre.