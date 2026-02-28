Secciones
DeportesBásquet

Estudiantes cayó en tiempo suplementario pese a su gran actuación

La “Cebra” igualó en 91 el tiempo reglamentario y perdió 99-98 por un doble a falta de dos segundos en La Rioja. Seis jugadores terminaron en doble dígito en una actuación colectiva de alto nivel.

REFERENTE. Patricio Aranda, quien aportó 10 puntos, fue uno de los jugadores destacados en la Cebra. REFERENTE. Patricio Aranda, quien aportó 10 puntos, fue uno de los jugadores destacados en la "Cebra".
Hace 2 Hs

Estudiantes estuvo a segundos de traerse una victoria de enorme valor, pero terminó cayendo 99 a 98 frente a Amancay de La Rioja en tiempo suplementario, por una nueva fecha de la La Liga Argentina. El conjunto tucumano jugó de igual a igual durante 45 minutos y recién lo perdió en la última posesión.

El equipo dirigido por Fabrizio Esposito mostró un funcionamiento sólido en ambos costados de la cancha y una producción ofensiva repartida que explica la competitividad que sostuvo durante toda la noche. Seis jugadores finalizaron en doble dígito: Federico Pedano 18 puntos, Juan Cruz Rodríguez 17, Juan Bollo 16, Elías Cave 16, Joe Hampton 14 y Patricio Aranda 10, en una demostración de volumen y variantes en ataque.

Los parciales reflejan la paridad: 20-27, 22-19, 27-26, 22-19 y 8-7. Estudiantes tuvo un gran primer cuarto, con intensidad defensiva y eficacia perimetral, y se fue al descanso largo arriba 46-42. Tras el entretiempo, el trámite se volvió más equilibrado, con alternancias en el marcador y posesiones largas, propias de un duelo de alto voltaje.

REORGANIZACIÓN. Esposito dando indicaciones a sus jugadores de cara al final del encuentro. REORGANIZACIÓN. Esposito dando indicaciones a sus jugadores de cara al final del encuentro.

En el último segmento, la “Cebra” sostuvo su carácter competitivo y logró llevar el partido a tiempo suplementario tras igualar en 91. En el extra, volvió a jugar con criterio, pero Amancay encontró el doble decisivo a falta de dos segundos para sellar el 99-98 definitivo.

Más allá de las dos derrotas en la gira por La Rioja, Estudiantes dejó una imagen convincente, con tramos de gran básquet y la sensación de que pudo haberse quedado con alguno de los encuentros. El próximo compromiso será el jueves 5 de marzo, cuando reciba como local a Hindú Club de Córdoba, en busca de capitalizar lo positivo mostrado fuera de casa y volver a sumar en la Conferencia Norte.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánLa RiojaLiga Nacional de BásquetClub Atlético EstudiantesJoe Hampton
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial
5

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
6

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

Más Noticias
Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Comentarios