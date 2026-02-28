Estudiantes cayó en tiempo suplementario pese a su gran actuación

Estudiantes estuvo a segundos de traerse una victoria de enorme valor, pero terminó cayendo 99 a 98 frente a Amancay de La Rioja en tiempo suplementario, por una nueva fecha de la La Liga Argentina. El conjunto tucumano jugó de igual a igual durante 45 minutos y recién lo perdió en la última posesión.
El equipo dirigido por Fabrizio Esposito mostró un funcionamiento sólido en ambos costados de la cancha y una producción ofensiva repartida que explica la competitividad que sostuvo durante toda la noche. Seis jugadores finalizaron en doble dígito: Federico Pedano 18 puntos, Juan Cruz Rodríguez 17, Juan Bollo 16, Elías Cave 16, Joe Hampton 14 y Patricio Aranda 10, en una demostración de volumen y variantes en ataque.
Los parciales reflejan la paridad: 20-27, 22-19, 27-26, 22-19 y 8-7. Estudiantes tuvo un gran primer cuarto, con intensidad defensiva y eficacia perimetral, y se fue al descanso largo arriba 46-42. Tras el entretiempo, el trámite se volvió más equilibrado, con alternancias en el marcador y posesiones largas, propias de un duelo de alto voltaje.
En el último segmento, la “Cebra” sostuvo su carácter competitivo y logró llevar el partido a tiempo suplementario tras igualar en 91. En el extra, volvió a jugar con criterio, pero Amancay encontró el doble decisivo a falta de dos segundos para sellar el 99-98 definitivo.
Más allá de las dos derrotas en la gira por La Rioja, Estudiantes dejó una imagen convincente, con tramos de gran básquet y la sensación de que pudo haberse quedado con alguno de los encuentros. El próximo compromiso será el jueves 5 de marzo, cuando reciba como local a Hindú Club de Córdoba, en busca de capitalizar lo positivo mostrado fuera de casa y volver a sumar en la Conferencia Norte.