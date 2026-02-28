Estudiantes cayó en tiempo suplementario pese a su gran actuación

Más allá de las dos derrotas en la gira por La Rioja, Estudiantes dejó una imagen convincente, con tramos de gran básquet y la sensación de que pudo haberse quedado con alguno de los encuentros. El próximo compromiso será el jueves 5 de marzo, cuando reciba como local a Hindú Club de Córdoba, en busca de capitalizar lo positivo mostrado fuera de casa y volver a sumar en la Conferencia Norte.