Para esta ensalada, se utilizó un hinojo picado, una manzana roja, una cucharada sopera de yogur neutro, una de mayonesa y frutos secos —en este caso maní—. Llevar el hinojo con tallos y hojas a una sartén a fuego fuerte hasta que quede apenas dorado. Retirar del fuego, picar la manzana y agregarla. Se puede usar cualquier tipo de manzana. Mezclar una cucharada de mayonesa con una de yogur neutro con ajo picado y perejil para formar una salsa. Agregar esta crema a la ensalada y, antes de comerla, agregar frutos secos como maníes, almendras o nueces, para evitar que se humedezcan antes de tiempo.