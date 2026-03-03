Cuántas frutas y verduras comer por día para reducir el riesgo de mortalidad en un 40%, según un estudio

Mantener el equilibrio en la alimentación es la clave para tener un organismo funcional y saludable. Los especialistas recomiendan tomar todos los días una porción de cada grupo alimenticio, es decir, cereales, lácteos, proteínas, frutas y verduras.
Las frutas y verduras son indispensables porque proveen nutrientes como vitaminas, minerales, grasas saludables, calcio, fibra, antioxidantes y fitonutrientes. Además no tienen grasas trans y sus azúcares naturales no afectan la salud de la misma forma que los azúcares agregados.
Para quienes quieren perder peso, las frutas y verduras son una buena opción. Son bajas en calorías por lo que ayudan a controlar el peso y generan sensación de saciedad por su alto contenido de fibra y de agua. También son flexibles para incluirlas en platos del desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena.
Cuántas frutas y verduras consumir para reducir el riesgo de mortalidad
La cantidad que se deba consumir al día de cada alimento dependerá del organismo de cada persona. El estilo de vida, la conformación corporal, el desgaste energético son factores que inciden al momento de planificar una dieta. Sin embargo, hay valores estándar que pueden tomarse de referencia.
Un estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III revela que los beneficios de las frutas y verduras sobre el riesgo de mortalidad podrían ser mayores si este consumo va más allá de las recomendaciones actuales, que son dos o tres y proporcionan estabilidad.
El estudio incluyó datos de 66.933 participantes de encuestas nacionales de salud en España, vinculados al registro nacional de mortalidad, todos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, se sugiere comer hasta cinco porciones diarias para aumentar sus beneficios.
A su vez, la investigación demuestra que fusionar hasta 10 porciones de frutas y verduras por día aumenta la protección frente a la mortalidad por enfermedades cardíacas hasta en un 40%.