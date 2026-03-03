Secciones
SociedadEstilo de vida

Cuántas frutas y verduras comer por día para reducir el riesgo de mortalidad en un 40%, según un estudio

Un estudio determinó que mientras más verduras y frutas comemos, más beneficios podemos obtener.

Estos alimentos están llenos de nutrientes necesarios para sobrevivir. Estos alimentos están llenos de nutrientes necesarios para sobrevivir.
Hace 1 Hs

Mantener el equilibrio en la alimentación es la clave para tener un organismo funcional y saludable. Los especialistas recomiendan tomar todos los días una porción de cada grupo alimenticio, es decir, cereales, lácteos, proteínas, frutas y verduras.

Cuántos días a la semana podemos comer pasta para que sea saludable

Cuántos días a la semana podemos comer pasta para que sea saludable

Las frutas y verduras son indispensables porque proveen nutrientes como vitaminas, minerales, grasas saludables, calcio, fibra, antioxidantes y fitonutrientes. Además no tienen grasas trans y sus azúcares naturales no afectan la salud de la misma forma que los azúcares agregados.

Para quienes quieren perder peso, las frutas y verduras son una buena opción. Son bajas en calorías por lo que ayudan a controlar el peso y generan sensación de saciedad por su alto contenido de fibra y de agua. También son flexibles para incluirlas en platos del desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena.

Cuántas frutas y verduras consumir para reducir el riesgo de mortalidad

La cantidad que se deba consumir al día de cada alimento dependerá del organismo de cada persona. El estilo de vida, la conformación corporal, el desgaste energético son factores que inciden al momento de planificar una dieta. Sin embargo, hay valores estándar que pueden tomarse de referencia.

Cuántas frutas y verduras comer por día para reducir el riesgo de mortalidad en un 40%, según un estudio

Un estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III revela que los beneficios de las frutas y verduras sobre el riesgo de mortalidad podrían ser mayores si este consumo va más allá de las recomendaciones actuales, que son dos o tres y proporcionan estabilidad.

El estudio incluyó datos de 66.933 participantes de encuestas nacionales de salud en España, vinculados al registro nacional de mortalidad, todos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.  En concreto, se sugiere comer hasta cinco porciones diarias para aumentar sus beneficios.

A su vez, la investigación demuestra que fusionar hasta 10 porciones de frutas y verduras por día aumenta la protección frente a la mortalidad por enfermedades cardíacas hasta en un 40%.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo
1

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
2

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
3

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán
4

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación
5

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional
6

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Más Noticias
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

UPD en Tucumán: la Policía detectó cuatro colectivos que trasladaban estudiantes a El Cadillal

UPD en Tucumán: la Policía detectó cuatro colectivos que trasladaban estudiantes a El Cadillal

El curioso nombre que pensó Oriana Sabatini para su hija y cuál es el significado del que eligió

El curioso nombre que pensó Oriana Sabatini para su hija y cuál es el significado del que eligió

Luna de Sangre 2026: cómo afecta el eclipse a cada uno de los signos del zodíaco

Luna de Sangre 2026: cómo afecta el eclipse a cada uno de los signos del zodíaco

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

Comentarios