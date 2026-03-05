Secciones
¿Cuál es la probabilidad de lluvia y cómo estará la temperatura durante la tarde en Tucumán?

Estas condiciones generaron una humedad del 95 % junto con vientos leves del norte, factores que redujeron la visibilidad a menos de siete kilómetros en la región.

La jornada de este jueves dio inicio con un cielo totalmente cubierto, una temperatura mínima de 21 °C y lloviznas persistentes durante la madrugada. Estas condiciones generaron una humedad del 95 % junto con vientos leves del norte, factores que redujeron la visibilidad a menos de siete kilómetros en la región.

Hacia la tarde, las precipitaciones podrían ganar intensidad mientras la marca térmica asciende hasta alcanzar los 24 °C. El escenario meteorológico mantendrá una nubosidad absoluta y niveles de humedad superiores al 80 %, bajo la influencia de brisas suaves provenientes del sector sudeste.

Cómo estará el clima durante la tarde en San Miguel de Tucumán

Por la tarde el cielo se volverá a cubrir, los vientos serán moderados del sector este y la humedad se mantendrá por encima del 70%. Se registrarán los primeros chubascos de la jornada. 

El SMN advierte sobre probables tormentas fuertes durante la noche y la madrugada, mientras que la temperatura descenderá hasta los 19 °C en la madrugada. La humedad se mantendrá al borde del 100%. A partir de mediodía hasta las 7pm la tempreratura de 23° C. 

