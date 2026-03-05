¿Cuál es la probabilidad de lluvia y cómo estará la temperatura durante la tarde en Tucumán?

La jornada de este jueves dio inicio con un cielo totalmente cubierto, una temperatura mínima de 21 °C y lloviznas persistentes durante la madrugada. Estas condiciones generaron una humedad del 95 % junto con vientos leves del norte, factores que redujeron la visibilidad a menos de siete kilómetros en la región.
Hacia la tarde, las precipitaciones podrían ganar intensidad mientras la marca térmica asciende hasta alcanzar los 24 °C. El escenario meteorológico mantendrá una nubosidad absoluta y niveles de humedad superiores al 80 %, bajo la influencia de brisas suaves provenientes del sector sudeste.
Cómo estará el clima durante la tarde en San Miguel de Tucumán
El SMN advierte sobre probables tormentas fuertes durante la noche y la madrugada, mientras que la temperatura descenderá hasta los 19 °C en la madrugada. La humedad se mantendrá al borde del 100%. A partir de mediodía hasta las 7pm la tempreratura de 23° C.