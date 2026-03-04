Atento, Colapinto: uno por uno, los cambios del reglamento que transforman la Fórmula 1 en 2026

La Fórmula 1 está a punto de cambiar de piel. Este fin de semana, cuando los semáforos se apaguen en Melbourne para el Gran Premio de Australia, comenzará una temporada que muchos definen como una de las más revolucionarias de los últimos tiempos. No es una exageración, ya que el reglamento técnico de 2026 modifica prácticamente todo lo que compone a un monoplaza, desde el motor hasta la aerodinámica, pasando por el tamaño de los autos, los neumáticos y hasta el combustible.