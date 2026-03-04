Atento, Colapinto: uno por uno, los cambios del reglamento que transforman la Fórmula 1 en 2026

La Fórmula 1 está a punto de cambiar de piel. Este fin de semana, cuando los semáforos se apaguen en Melbourne para el Gran Premio de Australia, comenzará una temporada que muchos definen como una de las más revolucionarias de los últimos tiempos. No es una exageración, ya que el reglamento técnico de 2026 modifica prácticamente todo lo que compone a un monoplaza, desde el motor hasta la aerodinámica, pasando por el tamaño de los autos, los neumáticos y hasta el combustible.
La intención de la FIA es que haya más adelantamientos, carreras más competitivas y una categoría más sostenible desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, las primeras reacciones dentro del paddock dejan a la vista que la transición no será sencilla. Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, aseguró que los nuevos autos “no son divertidos de pilotar”. Lando Norris, campeón vigente, primero dijo que sí eran entretenidos, pero luego matizó su opinión y señaló que “no son la forma más pura de competición”.
La pregunta que se hacen los fanáticos es inevitable: ¿qué cambia realmente en la Fórmula 1 de 2026?
1. Autos nuevos, más chicos y más livianos
A simple vista, los monoplazas de esta temporada ya se ven distintos. Algunas soluciones aerodinámicas llamaron la atención desde los primeros test, como el Aston Martin con la particular “nariz de pelícano” diseñada por Adrian Newey.
Pero los cambios van mucho más allá de la estética. Los autos serán 30 kilos más ligeros, con un peso mínimo que baja de los 798 kg de 2025 a 768 kg. Además, serán 20 centímetros más cortos y 10 centímetros más estrechos, con una distancia entre ejes reducida en 200 milímetros.
También se achica la anchura del coche en 100 mm y la del suelo en 150 mm. El alerón delantero se estrecha en otros 100 mm y suma un flap activo que puede tener uno o dos elementos según el diseño del equipo.
El alerón trasero también cambia y tendrá un flap superior activo de dos o tres elementos. Al mismo tiempo se simplifican varios componentes aerodinámicos, como el alerón de viga trasero (beam wing) y las placas laterales.
Además:
- Se prohíbe el carenado de las ruedas.
- Se agregan paneles para controlar la estela del aire en los pontones laterales.
- Desaparecen las “cejas” aerodinámicas sobre las ruedas delanteras.
Con todas estas modificaciones se calcula una reducción del 30% en la carga aerodinámica y un 55% menos de resistencia al avance.
¿El resultado? Autos un poco más lentos en curva, pero más ágiles y veloces en aceleración y en recta.
2. Aerodinámica activa: el gran cambio en pista
Uno de los puntos centrales del nuevo reglamento es la introducción de la aerodinámica activa, que reemplaza al histórico sistema de DRS.
Ahora los pilotos podrán ajustar el ángulo de los alerones delantero y trasero según el momento del circuito en el que se encuentren.
Existen dos modos principales:
- Modo recta (Straight Mode o Modo Z): reduce la resistencia aerodinámica. Los flaps de los alerones se aplanan para aumentar la velocidad máxima.
- Modo curva (Cornering Mode o Modo X): aumenta la carga aerodinámica para mejorar el paso por curva. Se activa automáticamente al frenar.
Este sistema puede utilizarse prácticamente en cualquier recta del circuito y no solo en zonas específicas como ocurría con el DRS.
El objetivo es que los autos puedan acercarse más entre sí y que las maniobras de adelantamiento dependan menos de un sistema automático.
3. Cómo se adelantará ahora: el botón Boost
El DRS desaparece, pero la Fórmula 1 introduce un nuevo mecanismo para intentar superar a un rival y es el modo de adelantamiento con energía eléctrica extra.
Cuando un piloto se encuentre a menos de un segundo del coche de adelante en los puntos de detección, podrá activar el botón Boost, que libera energía adicional de la batería.
Este sistema permite desplegar hasta 0,5 megajulios extra de energía.
Mientras tanto, el coche que va delante verá reducido su despliegue eléctrico a partir de los 290 km/h, mientras que el perseguidor podrá alcanzar hasta 350 kW de potencia y velocidades cercanas a los 337 km/h.
La idea es generar una diferencia de velocidad suficiente para que el adelantamiento sea posible.
4. Motores híbridos: la electricidad toma protagonismo
El cambio técnico más profundo está en las unidades de potencia.
Los motores híbridos pasan a tener un reparto 50-50 entre combustión interna y energía eléctrica, lo que significa que la parte eléctrica tendrá un peso mucho mayor en el rendimiento del auto.
Entre las modificaciones principales aparecen:
- Eliminación del MGU-H, el generador térmico ligado al turbo.
- Ampliación del MGU-K, el generador cinético.
- Potencia eléctrica aumentada hasta 350 kW (480 CV), cuando antes era de 120 kW.
Esto implica casi un 300% más de potencia eléctrica.
Además, el sistema de recuperación de energía ahora puede recargar la batería con hasta 8,5 megajulios por vuelta, el doble que antes.
Todo esto obliga a los pilotos a gestionar la energía de forma mucho más estratégica durante la carrera.
No todos están convencidos con esta transformación. Verstappen llegó a decir que el resultado se parece a “un Fórmula E con esteroides”.
5. Neumáticos más angostos
Pirelli mantiene las llantas de 18 pulgadas, introducidas en 2022, pero modifica el ancho de los neumáticos.
- Los delanteros serán 25 mm más estrechos.
- Los traseros se reducirán 30 mm.
El objetivo vuelve a ser reducir la resistencia aerodinámica y mejorar la eficiencia del coche.
6. Combustible 100% sostenible
A partir de 2026, todos los autos utilizarán combustible 100% sostenible, lo que significa que no se quemará carbono fósil nuevo.
El combustible se producirá a partir de biomasa no alimentaria, residuos, carbono capturado de la atmósfera y materias primas renovables
La FIA desarrolló un programa de certificación junto con Zemo Partnership para verificar que todos los combustibles utilizados cumplan con los criterios de sostenibilidad.
7. Más seguridad en los autos
El nuevo reglamento también refuerza varios aspectos de seguridad.
Se revisó la estructura de impacto frontal y se mejoró la protección contra intrusiones laterales.
Entre las medidas se destacan:
- aumento de las cargas del arco de seguridad de 16G a 20G
- incremento de las pruebas estructurales de 141 kN a 167 kN
- nuevas luces laterales y traseras que indican el estado del sistema eléctrico
- intermitentes en los espejos para mejorar la visibilidad en lluvia o humo.
8. Cambios en el parque cerrado
Si existe riesgo de lluvia superior al 40%, los equipos podrán modificar la configuración del auto entre la clasificación y la carrera.
Estas modificaciones podrían incluir cambios en alerones y en la configuración de la suspensión.
Sin embargo, el toque de queda nocturno se mantiene. Los mecánicos tendrán solo cinco horas disponibles el domingo por la mañana para realizar esos ajustes antes de que los autos se coloquen en la parrilla.
¿Cambiarán también los ganadores?
A pesar de todas estas modificaciones, los nombres que aparecen como candidatos al título siguen siendo los mismos.
En los test de pretemporada se repitió un clásico de la Fórmula 1 y hubo acusaciones cruzadas entre equipos por supuestamente esconder su verdadero rendimiento.
Algunos ingenieros creen que Mercedes encontró una posible ventaja al aprovechar la expansión térmica y ciertos materiales para superar la relación de compresión reglamentaria, algo que podría significar hasta tres décimas por vuelta.
Si esa ventaja existe, no solo beneficiaría a Mercedes, sino también a los equipos que utilizan sus motores, como McLaren, Alpine y Williams.
Por ahora, los favoritos siguen siendo los cuatro gigantes que dominaron los últimos años: McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari
Aunque los cambios técnicos podrían abrir una puerta para los otros equipos del campeonato, incluyendo a dos nuevas escuderías: Audi, que reemplaza a Sauber, y Cadillac, que se suma a la parrilla.
El calendario 2026 tendrá 24 Grandes Premios, con dos carreras en España (Barcelona y el nuevo circuito urbano de Madrid) y las tradicionales citas latinoamericanas en Brasil y México.
Sin embargo, las primeras respuestas llegarán este fin de semana en Australia.
Recién cuando los autos empiecen a girar se sabrá si Norris puede defender su corona, si Oscar Piastri puede disputarle el liderazgo dentro de McLaren, si Verstappen logra recuperar el trono perdido o si Mercedes realmente interpretó mejor que nadie el nuevo reglamento.