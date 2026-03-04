Netflix será la sede del regreso de BTS: el anuncio que enloqueció a los fanáticos

Hace un par de meses, la comunidad “Army” recibió ese anuncio que había encajonado desde 2022. Bangtan Sonyeodan, más conocido como BTS, había anunciado su regreso mundial tras haber completado con sus deberes civiles en su natal Corea del Sur. Desde ese momento, la fiebre por el retorno de la banda más exitosa que el mundo haya visto jamás no dejó de aumentar y Netflix sumó grados al termómetro: el show en vivo del conjunto asiático, la presentación de su nuevo álbum y el posterior documental.