Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Netflix será la sede del regreso de BTS: el anuncio que enloqueció a los fanáticos

El anuncio publicado este martes por la noche redobla la apuesta con la presentación de un nuevo álbum y más tarde el documental sobre su trayectoria.

BTS regresa con su primera actuación en tres años a través de Netflix. BTS regresa con su primera actuación en tres años a través de Netflix. (Imagen Netflix Tudum)
Hace 1 Hs

Hace un par de meses, la comunidad “Army” recibió ese anuncio que había encajonado desde 2022. Bangtan Sonyeodan, más conocido como BTS, había anunciado su regreso mundial tras haber completado con sus deberes civiles en su natal Corea del Sur. Desde ese momento, la fiebre por el retorno de la banda más exitosa que el mundo haya visto jamás no dejó de aumentar y Netflix sumó grados al termómetro: el show en vivo del conjunto asiático, la presentación de su nuevo álbum y el posterior documental.

En las últimas horas del 3 de marzo, Netflix dejó incrédulos a cientos de miles de usuarios que se sorprendieron con la misma publicación en sus redes sociales. De repente, cada uno de los miembros del septeto comenzó a aparecer en pantalla, haciendo movimientos divertidos y con su éxito “Dynamite” de fondo. Con una placa final, la plataforma de streaming dio el aviso. El sábado 21 de marzo, BTS ofrecerá su espectáculo de reaparición por el servicio.

BTS se presentará en vivo por primera vez en Nteflix 

Luego de aclarar que el tráiler será publicado mañana, la empresa subió la apuesta y advirtió que el 21 de marzo, el septeto compartirá las primeras presentaciones en vivo de las canciones de su próximo quinto álbum de estudio, Arirang, entre otras. El esperado disco se lanzará un día antes de la actuación, plazo suficiente para que los fanáticos aprendan los temas.

El público y los fans verán a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook volver al escenario juntos en la transmisión de BTS the Comeback Live/ Arirang. El show se hará en su país, en la histórica plaza Gwanghwamun de Seúl.

Netflix redobló la apuesta con un documental exclusivo

Y por si fuera poco, no solo se trata del regreso de la formación más exitosa del mundo y la presentación de su nuevo disco, sino que además, la comunidad ARMY podrá disfrutar de un posterior documental. Según indicó la página oficial de Netflix Tudum, BTS: El Regreso, un filme de BTS que muestra la creación de Arirang, llegará a la N roja el 27 de marzo, una seguidilla que probablemente repare los años de ausencia.

Los horarios de la función en vivo ya fueron publicados, aunque el tráiler aún está en proceso. El show tendrá lugar a las 20:00 horas en Corea del Sur (ST), a las 4:00 en América Costa Este y 7:00 de la mañana en la Costa Oeste. Después de la actuación en vivo, la agrupación se embarcará en el ARIRANG World Tour, que abarcará 34 regiones y contará con 82 espectáculos en todo el mundo.

Temas Netflix
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En un escenario de 53 metros y con su energía sensual y arrolladora, Chayanne hizo vibrar Córdoba: los detalles del show

En un escenario de 53 metros y con su energía sensual y arrolladora, Chayanne hizo vibrar Córdoba: los detalles del show

Los “Jonas Brothers” vuelven a Argentina: cuándo estarán a la venta las entradas

Los “Jonas Brothers” vuelven a Argentina: cuándo estarán a la venta las entradas

Cazzu en Jujuy: precios y cómo comprar entradas para el primer show de Latinaje

Cazzu en Jujuy: precios y cómo comprar entradas para el primer show de "Latinaje"

Ricky Martin regresa a Argentina: cuándo llegará y cómo conseguir entradas

Ricky Martin regresa a Argentina: cuándo llegará y cómo conseguir entradas

Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
2

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones
3

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
4

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
5

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

El Emperador de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental
6

El "Emperador" de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

Más Noticias
Norte y centro del país bajo alerta: qué provincias esperan tormentas fuertes, granizos y vientos intensos

Norte y centro del país bajo alerta: qué provincias esperan tormentas fuertes, granizos y vientos intensos

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

Comentarios