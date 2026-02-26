Sigue la polémica por el Último Primer Día: “Son menores de edad, dejarlos en la calle es un riesgo”

Para un adolescente que está terminando el secundario, el Último Primer Día (UPD) no es una fiesta más. Es un ritual de cierre, de pertenencia, de identidad grupal. Allí se juegan emociones intensas: entusiasmo, ansiedad, necesidad de ser parte, miedo a quedar afuera. El problema de esta celebración es que se caracteriza por el exceso en el consumo de alcohol y esta situación preocupa a los padres y a las autoridades escolares.