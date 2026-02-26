Soledad Pastorutti será la nueva conductora de La Peña de Morfi

La sinopsis indica: ANNIE, una niña de sonrisa contagiosa y un optimismo indomable que ninguna adversidad puede apagar, vive en el sombrío orfanato de la infame Miss Hannigan (Lizy Tagliani). Allí, con simpática valentía, Annie transforma la vida de todos los que se cruzan en su camino. Un día, la fortuna llama a su puerta en la figura de Grace (Julieta Nair Calvo), la luminosa secretaria del multimillonario cascarrabias Oliver Warbucks (Miguel Ángel Rodríguez). Las vidas de Annie, Grace y Oliver cambiarán para siempre a partir de la breve estancia en su mansión, vivirán una aventura llena de peripecias y giros inesperados mientras Annie busca a sus padres biológicos, y culmina en un descubrimiento aún más profundo: el verdadero significado del amor incondicional y la familia elegida.