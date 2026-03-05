Bitácora del conflicto en Medio Oriente: lo que hay que saber

Crisis de transporte de mercancías.- La gigante naviera danesa Maersk anunció que suspenderá las reservas en el Golfo “hasta nuevo aviso”, tras evaluar los riesgos de la situación por la expansión de la guerra. Ayer, la marina de Omán rescató a 24 tripulantes de un buque portacontenedores alcanzado por misiles en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y fundamental para los petroleros. Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron tener el “control total” del estrecho, donde la consultora Kpler indicó que el tráfico de petroleros cayó un 90% en una semana.