Bitácora del conflicto en Medio Oriente: lo que hay que saber

Extendida.- La guerra en Oriente Medio desencadenada tras un ataque israeloestadounidense contra Irán traspasó las fronteras y ahora involucra combates directos en el Líbano y Dubai, la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, miles de desplazados y un caos en aeropuertos, cerrados o con actividad limitada desde el 28 de febrero.
Israel entra en Líbano.- Las fuerzas israelíes entraron en varios pueblos y aldeas en el sur de Líbano, indicó la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FPNUL). El movimiento proiraní Hezbollah dijo que sus fuerzas luchan en combates “directos” con tropas israelíes en Líbano.
Muertos y desplazados.- Los bombardeos israelíes en Líbano han matado a 72 personas, herido a 437 y obligado a 83.000 a dejar sus hogares desde el lunes, cuando se reanudaron los combates entre Israel y Hezbollah.
Qatar y Turquía expresan su indignación.- El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, recriminó al canciller de Irán que su país intente arrastrar a sus vecinos a la guerra. Turquía convocó al embajador iraní después de que un misil, aparentemente dirigido a una base en Chipre, cayera en territorio turco.
Crisis de transporte de mercancías.- La gigante naviera danesa Maersk anunció que suspenderá las reservas en el Golfo “hasta nuevo aviso”, tras evaluar los riesgos de la situación por la expansión de la guerra. Ayer, la marina de Omán rescató a 24 tripulantes de un buque portacontenedores alcanzado por misiles en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y fundamental para los petroleros. Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron tener el “control total” del estrecho, donde la consultora Kpler indicó que el tráfico de petroleros cayó un 90% en una semana.
Amenaza sobre embajadas israelíes.- Irán amenazó con atacar embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en Líbano. El martes, Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí, advirtió que “los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en Líbano” deberían marcharse “inmediatamente”.
Buque iraní hundido.- Un submarino estadounidense torpedeó y “hundió un buque de guerra iraní” cerca de Sri Lanka, en el océano Índico, informó este miércoles el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. La marina de Sri Lanka recuperó 87 cadáveres de tripulantes iraníes de la fragata IRIS Dena. Otros 32 marineros fueron rescatados y continúa la búsqueda de 61 desaparecidos.
Kurdistán iraquí bajo fuego.- Los Guardianes de la Revolución afirmaron ayer que dispararon más de 40 misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes. Las sirenas de alarma volvieron a sonar en Jerusalén y en Tel Aviv, mientras que el ejército israelí dijo haber “identificado misiles lanzados desde Irán”. Los Guardianes de la Revolución también dijeron que atacaron a grupos armados de la oposición hostiles a Teherán en la región autónoma kurda de Irak.
Bombardeos continuados.- Según medios de comunicación israelíes, que citaron informaciones transmitidas a corresponsales de defensa, el ejército israelí prevé continuar sus bombardeos contra Irán durante “al menos” una o dos semanas. Durante ese periodo, “atacará otros miles de objetivos del régimen iraní”, indicó el Times of Israel.
“Ataques a gran escala”.- El ejército israelí informó que comenzó a “lanzar una serie de ataques a gran escala contra objetivos del régimen” en Teherán, donde se reportaron más explosiones en el noreste de la capital. La agencia oficial iraní IRNA afirmó que 1.045 personas, entre civiles y militares, murieron desde el inicio de la ofensiva.
Funeral aplazado.- Los funerales de Estado de Alí Jamenei, el guía supremo iraní abatido por los ataques del sábado, se aplazaron a una nueva fecha por definir, indicó la televisión estatal. Por la mañana se habían anunciado unos funerales de Estado en Teherán que empezarían hoy por la noche y durarían tres días.