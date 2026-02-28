"Operación Furia Épica": cronología del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

El Comando Central de los Estados Unidos (CentCom) brindó este sábado nuevos detalles sobre el inicio de la denominada "Operación Furia Épica", una ofensiva ordenada por Donald Trump, que fue definida como “la mayor concentración regional de poderío militar estadounidense en una generación”.
Según el comunicado oficial, “las fuerzas estadounidenses y sus aliados comenzaron a atacar objetivos a la 1.15 (hora del este, o 3.15 hora de la Argentina) con el fin de desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que representaban una amenaza inminente”, publicó el CentCom en su cuenta de X.
Durante las primeras horas de la operación se utilizaron municiones de precisión lanzadas desde aire, tierra y mar. Además, la Fuerza Operativa Scorpion Strike del CentCom empleó por primera vez en combate drones de ataque de bajo costo y de un solo uso.
Entre los blancos alcanzados figuraron instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, capacidades de defensa aérea iraníes, bases de lanzamiento de misiles y drones, así como aeródromos militares.
As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026
The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU
Respuesta iraní y balance inicial
Tras la primera oleada de bombardeos, el CentCom informó que logró defender “con éxito” cientos de ataques con misiles y drones iraníes. También aseguró que no se registraron bajas entre las fuerzas armadas estadounidenses y que los daños en instalaciones norteamericanas fueron “mínimos y no han afectado las operaciones”.
“El presidente ordenó una acción audaz, y nuestros valientes soldados, marineros, aviadores, marines, guardianes y guardacostas están respondiendo a la llamada”, sostuvo el almirante Brad Cooper, comandante del CentCom.
En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron haber ejecutado “el mayor ataque en la historia de la Fuerza Aérea israelí”. De acuerdo con el parte oficial, cerca de 200 aviones de combate impactaron contra el arsenal de misiles iraní y sus sistemas de defensa en el oeste y el centro del país.
“Más de 500 objetivos alcanzados, incluidos sistemas de defensa aérea y lanzamisiles en varios lugares de Irán simultáneamente”, informaron las FDI.
El ejército israelí explicó que el ataque contra los sistemas de defensa permitió ampliar la superioridad aérea sobre el cielo iraní y afectar de manera significativa la principal capacidad ofensiva del régimen: las bases de lanzamiento ubicadas en el oeste del país.
Uno de los puntos alcanzados, detallaron, se encontraba en la zona de Tabriz. El sitio era utilizado por la unidad de misiles tierra-tierra, desde donde -según indicaron- planeaban lanzar decenas de proyectiles hacia la retaguardia israelí.