"Operación Furia Épica": cronología del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Según el comunicado oficial, “las fuerzas estadounidenses y sus aliados comenzaron a atacar objetivos a la 1.15 (hora del este, o 3.15 hora de la Argentina) con el fin de desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que representaban una amenaza inminente”, publicó el CentCom en su cuenta de X.