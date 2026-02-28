Secciones
Mundo

"Operación Furia Épica": cronología del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

El CentCom confirmó que la misión comenzó a la 1.15 con ataques coordinados contra objetivos estratégicos del régimen iraní. VIDEO.

OPERACIÓN FURIA ÉPICA. Impactantes detalles del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán OPERACIÓN FURIA ÉPICA. Impactantes detalles del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán
Hace 1 Hs

El Comando Central de los Estados Unidos (CentCom) brindó este sábado nuevos detalles sobre el inicio de la denominada "Operación Furia Épica", una ofensiva ordenada por Donald Trump, que fue definida como “la mayor concentración regional de poderío militar estadounidense en una generación”.

Según el comunicado oficial, “las fuerzas estadounidenses y sus aliados comenzaron a atacar objetivos a la 1.15 (hora del este, o 3.15 hora de la Argentina) con el fin de desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que representaban una amenaza inminente”, publicó el CentCom en su cuenta de X.

Israel afirma que “hay indicios” de que el líder supremo de Irán habría muerto en los ataques

Israel afirma que “hay indicios” de que el líder supremo de Irán habría muerto en los ataques

Durante las primeras horas de la operación se utilizaron municiones de precisión lanzadas desde aire, tierra y mar. Además, la Fuerza Operativa Scorpion Strike del CentCom empleó por primera vez en combate drones de ataque de bajo costo y de un solo uso.

Entre los blancos alcanzados figuraron instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, capacidades de defensa aérea iraníes, bases de lanzamiento de misiles y drones, así como aeródromos militares.

Respuesta iraní y balance inicial

Tras la primera oleada de bombardeos, el CentCom informó que logró defender “con éxito” cientos de ataques con misiles y drones iraníes. También aseguró que no se registraron bajas entre las fuerzas armadas estadounidenses y que los daños en instalaciones norteamericanas fueron “mínimos y no han afectado las operaciones”.

“El presidente ordenó una acción audaz, y nuestros valientes soldados, marineros, aviadores, marines, guardianes y guardacostas están respondiendo a la llamada”, sostuvo el almirante Brad Cooper, comandante del CentCom.

Escalada en Medio Oriente: tras la ofensiva de EEUU e Israel, estos fueron los objetivos que atacó Irán

Escalada en Medio Oriente: tras la ofensiva de EEUU e Israel, estos fueron los objetivos que atacó Irán

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron haber ejecutado “el mayor ataque en la historia de la Fuerza Aérea israelí”. De acuerdo con el parte oficial, cerca de 200 aviones de combate impactaron contra el arsenal de misiles iraní y sus sistemas de defensa en el oeste y el centro del país.

“Más de 500 objetivos alcanzados, incluidos sistemas de defensa aérea y lanzamisiles en varios lugares de Irán simultáneamente”, informaron las FDI.

Tensión en Medio Oriente: Israel ordenó el cierre de escuelas y suspendió la actividad parlamentaria

Tensión en Medio Oriente: Israel ordenó el cierre de escuelas y suspendió la actividad parlamentaria

El ejército israelí explicó que el ataque contra los sistemas de defensa permitió ampliar la superioridad aérea sobre el cielo iraní y afectar de manera significativa la principal capacidad ofensiva del régimen: las bases de lanzamiento ubicadas en el oeste del país.

Uno de los puntos alcanzados, detallaron, se encontraba en la zona de Tabriz. El sitio era utilizado por la unidad de misiles tierra-tierra, desde donde -según indicaron- planeaban lanzar decenas de proyectiles hacia la retaguardia israelí.

Temas Estados Unidos de AméricaIránBenjamin NetanyahuDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El rastro de su pareja: el error que permitió al Ejército mexicano acorralar y abatir al Mencho

El rastro de su pareja: el error que permitió al Ejército mexicano acorralar y abatir al "Mencho"

Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial
5

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
6

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

Más Noticias
El rostro de la teocracia: quién era Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada

El rostro de la teocracia: quién era Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada

EEUU e Israel afirman que el líder supremo de Irán habría muerto durante los bombardeos

EEUU e Israel afirman que el líder supremo de Irán habría muerto durante los bombardeos

Crisis en Medio Oriente: qué dijo Donald Trump tras los bombardeos contra Irán

Crisis en Medio Oriente: qué dijo Donald Trump tras los bombardeos contra Irán

Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Comentarios