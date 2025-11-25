Formal pero juvenil: la prenda entallada de esta temporada que optimiza tus curvas

La clave de la moda está en saber combinar y atreverse a hacer nuevas apuestas. Una misma prenda puede ser, a la vez, formal y descontracturada según la forma en que se lleve. Por eso todo depende de la actitud. Esta temporada se verá el resurgir de una tendencia clásica que se lleva desde hace años y que empezó a ser utilizada netamente por hombres para luego convertirse en una de las prendas elegantes favoritas de las mujeres.
Pese a que el verano está a la vuelta de la esquina, tener un blazer a mano nunca está de más. Su infinidad de modelos, tramas, géneros y colores permite combinarlos de todas las formas que se puedan ocurrir. Se trata de una prenda andrógina que puede usarse tanto en las mañanas de oficina como en las noches de fiesta. Incluso los de telas más livianas elevan exponencialmente tus looks.
Blazer entallado: la prenda de la temporada según Vogue
La revista Vogue hizo un all in al blazer entallado para esta temporada: una prenda de vestir camaleónica que puede pasar por un saco totalmente diferente según los complementos que se elijan y el momento del día en que se use. No tendrá el mismo resultado un blazer gris o Príncipe de Gales con unos shorts de jean y zapatillas blancas de cuero sintético que el mismo blazer con un pantalón sastrero y unos stilettos.
Según Vogue, el blazer es más relajado que un traje, lo que le permite funcionar como un comodín. Pero el distintivo de esta temporada será su característica de entallado, tanto para looks formales como informales. Su forma favorece cualquier cuerpo porque ajusta la cintura dando forma de guitarra a la figura. Además, realza los hombros generando una visión óptica en la que la cintura termina por afinarse.
Tres looks con blazer entallado para diferentes ocasiones
Look elegante-relajado para cena familiar o merienda con amigas
Se puede combinar un blazer crudo o beige con una blusa blanca de algodón o seda y un jean recto o mom fit azul medio. En los pies, unas sandalias bajas de cuero en tono suela y para complementar, aros pequeños dorados, un collar fino minimalista y una bandolera en beige o suela.
Look sofisticado para cena o cocktail
Un blazer entallado negro –la prenda comodín por excelencia– con un top lencero o una blusa satinada champagne o bordón y un pantalón sastrero recto o liegamente flare. En los pies, unos stilettos negros o nude o sandalias de tira fina si es verano. Como accesorios, aros colgantes delicados o argollas medianas, una pulsera rígida dorada y un clutch pequeño negro.
Look moderno para fiesta con amigos o evento de fin de año
Un blazer entallado de color vibrante como rojo, fucsia o verde esmeralda con un body o top metalizado y una minifalda de cuerpo ecológico o pantalón negro engomado. En los pies, unas botinetas con taco fino o sandalias altas según el clima. Para complementar, aros statement geométricos o brillantes, anillos grandes y una cartera pequeña tipo baguette con cadena.