Formal pero juvenil: la prenda entallada de esta temporada que optimiza tus curvas

La clave de la moda está en saber combinar y atreverse a hacer nuevas apuestas. Una misma prenda puede ser, a la vez, formal y descontracturada según la forma en que se lleve. Por eso todo depende de la actitud. Esta temporada se verá el resurgir de una tendencia clásica que se lleva desde hace años y que empezó a ser utilizada netamente por hombres para luego convertirse en una de las prendas elegantes favoritas de las mujeres.