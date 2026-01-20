Conocé la variedad de talleres gratuitos que ofrece el Verano con Cultura en Tucumán

Talleres de oficios y formación práctica

Entre las propuestas se destaca el Taller de Costura Inicial, orientado a la adquisición de técnicas básicas con una salida práctica para el hogar o emprendimientos. Se dicta los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12 h, desde el 6 de enero, en el Punto Digital del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251). Entrada libre y gratuita.