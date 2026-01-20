Secciones
Conocé la variedad de talleres gratuitos que ofrece el Verano con Cultura en Tucumán

Propuestas que abarcan danza, música, literatura, oficios, artes visuales y pensamiento estratégico.

BALLET TUCUMANO. El Ente Cultural lanzó una convocatoria abierta para sumar a ocho bailarines al cuerpo estable con contrato vigente hasta fin de año. BALLET TUCUMANO. El Ente Cultural lanzó una convocatoria abierta para sumar a ocho bailarines al cuerpo estable con contrato vigente hasta fin de año. / ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
Hace 1 Hs

En el marco del programa Verano con Cultura, el Ente Cultural de Tucumán lanzó una amplia agenda de talleres gratuitos destinados a adolescentes, jóvenes y adultos, con propuestas que abarcan danza, música, literatura, oficios, artes visuales y pensamiento estratégico.

La iniciativa busca promover el acceso a la cultura, la formación artística y la participación comunitaria, ofreciendo espacios tanto para quienes se inician como para quienes desean profundizar conocimientos.

Talleres de oficios y formación práctica

Entre las propuestas se destaca el Taller de Costura Inicial, orientado a la adquisición de técnicas básicas con una salida práctica para el hogar o emprendimientos. Se dicta los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12 h, desde el 6 de enero, en el Punto Digital del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251). Entrada libre y gratuita.

También se suma el taller “Del barro al arte”, a cargo del Lic. Juan Medici, que propone trabajar con arcilla y fomentar la creatividad, los días 6 y 7 de febrero desde las 17 h, en el Museo Juan Carlos Iramain, con inscripción previa.

Danza: ballet, contemporáneo y folklore

La programación incluye una fuerte presencia de la danza en sus múltiples expresiones. Habrá talleres intensivos de técnica clásica, ballet intermedio, clases de ballet, lectura y análisis de obras clásicas, y seminarios de danza contemporánea, a cargo de reconocidos docentes y bailarines.

Entre ellos se destacan:

Taller Intensivo de Técnica Clásica, dictado por Fionna Viscido y Candela Soto.

Danza Contemporánea con técnicas mixtas, a cargo de Ana Carolina Represas.

Taller “Revelar la danza”, destinado a personas sin experiencia previa.

Talleres y seminarios intensivos de ballet clásico y danza contemporánea durante enero y febrero.

Además, se ofrecerán propuestas de danzas folklóricas argentinas y un Taller Intensivo de Estilización Folklórica, orientados a nivel inicial, intermedio y bailarines con experiencia.

Música, canto y formación instrumental

En el área musical, el Verano con Cultura propone el Taller de Base Técnica para Flauta Traversa, dictado por Javier Andrés Martínez Madrid, el 21 de enero en la Sala Giraud.

También se dictará el taller de Introducción al canto para adolescentes y jóvenes, a cargo de María del Milagro Medina, con clases grupales orientadas al desarrollo vocal, la respiración y la confianza escénica, en el Centro Municipal de la Familia de Yerba Buena.

Literatura, pensamiento y gestión cultural

La propuesta se completa con espacios dedicados al pensamiento y la reflexión. El Ciclo Café Literario invita a escritoras, escritores y lectores a compartir lecturas y dialogar en comunidad, con encuentros los lunes de enero en el Punto Digital del Ente Cultural.

Además, se dictará un Taller de Ajedrez, orientado a fortalecer el pensamiento estratégico y la toma de decisiones, y un Conversatorio de Gestión Cultural, que reunirá a referentes del sector para debatir prácticas y desafíos del trabajo cultural en Tucumán.

Inscripciones y acceso

Todas las actividades del Verano con Cultura son gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa debido a cupos limitados. Las sedes incluyen el Centro Cultural Juan B. Terán, la Sala Giraud, el Punto Digital del Ente Cultural, espacios culturales de Yerba Buena y museos provinciales.

La programación completa consolida al Verano con Cultura como una de las principales propuestas culturales de la temporada, apostando a la formación, la inclusión y el encuentro comunitario.

