Comé sano y sin harinas: plan semanal con desayunos, almuerzos y postres increíbles

Las harinas refinadas, contenidas en panes, facturas, galletas y pastas comunes, y los azúcares simples, provocan picos de glucosa en sangre, liberando grandes cantidades de insulina.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Cada vez son más los especialistas que recomiendan reducir el consumo de carbohidratos. Las harinas se cuentan como la principal fuente de este tipo de nutrientes. Por eso, un menú sin harinas reduce considerablemente los riesgos y perjuicios que puede producir. Su consumo excesivo se relaciona con procesos inflamatorios crónicos que, en el largo plazo, pueden afectar órganos y tejidos.

Por una parte, los carbohidratos son una fuente importante de energía. Pero, por otra, hay que tener en cuenta que no todos los alimentos fuentes de carbohidratos actúan del mismo modo en el cuerpo. Las harinas refinadas, contenidas en panes, facturas, galletas y pastas comunes, y los azúcares simples, provocan picos de glucosa en sangre, liberando grandes cantidades de insulina. Con el tiempo, esto puede generar que el cuerpo tenga resistencia a la insulina. Estas alteraciones del metabolismo pueden generar enfermedades como diabetes e hipertensión.

Menú para toda la semana: comidas, postres y colaciones sin harina

Día 1

Desayuno: omelette de dos huevos con queso y tomate

Colación: una manzana

Almuerzo: bife de ternera con ensalada de lechuga, zanahoria y huevo duro

Postre: gelatina sin azúcar

Merienda: yogur natural con nueces

Cena: pechuga de pollo al horno con zapallitos salteados

Día 2

Desayuno: yogur natural con semillas de chía

Colación: un puñado de almendras

Almuerzo: ensalada de atún, tomate, cebolla y huevo

Postre: banana pisada con cacao amargo

Merienda: rodajas de queso fresco y una pera

Cena: hamburguesas caseras de carne con ensalada de repollo y zanahoria

Día 3

Desayuno: huevos revueltos con palta

Colación: mandarina o naranja

Almuerzo: pollo salteado con verduras (morrón, cebolla y zucchini)

Postre: flan casero sin azúcar

Merienda: yogur con coco rallado sin azúcar

Cena: merluza al horno con limón y ensalada verde

Día 4

Desayuno: licuado de leche o bebida vegetal con frutillas

Colación: una banana chica

Almuerzo: ensalada caprese (tomate, mozzarella y albahaca)

Postre: manzana asada con canela

Merienda: queso Port Salut con nueces

Cena: carne al horno con puré de coliflor

Día 5

Desayuno: omelette con jamón y queso

Colación: uvas o frutillas

Almuerzo: milanesas de berenjena al horno rebozadas con huevo y queso rallado

Postre: yogur con cacao y edulcorante

Merienda: yogur con semillas

Cena: salteado de pollo con champiñones

Día 6

Desayuno: huevos duros con palta

Colación: un puñado de maní

Almuerzo: ensalada de carne fría con tomate y lechuga

Postre: gelatina con trocitos de fruta

Merienda: rodajas de queso y una manzana

Cena: pescado a la plancha con verduras grilladas

Día 7

Desayuno: yogur natural con frutas

Colación: naranja o mandarina

Almuerzo: pollo al horno con ensalada mixta

Postre: mousse de chocolate hecho con palta, cacao y edulcorante

Merienda: omelette dulce con huevo, esencia de vainilla y edulcorante

Cena: tortilla de zapallitos y queso

