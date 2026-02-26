Comé sano y sin harinas: plan semanal con desayunos, almuerzos y postres increíbles

Por una parte, los carbohidratos son una fuente importante de energía. Pero, por otra, hay que tener en cuenta que no todos los alimentos fuentes de carbohidratos actúan del mismo modo en el cuerpo. Las harinas refinadas, contenidas en panes, facturas, galletas y pastas comunes, y los azúcares simples, provocan picos de glucosa en sangre, liberando grandes cantidades de insulina. Con el tiempo, esto puede generar que el cuerpo tenga resistencia a la insulina. Estas alteraciones del metabolismo pueden generar enfermedades como diabetes e hipertensión.