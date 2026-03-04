Fue tryman del Mundial M-20, le marcó tres tries a Tarucas en la pretemporada y hoy es figura de Dogos

Conexiones con Tarucas

El jugador también mantiene vínculos con varios integrantes del plantel tucumano, lo que agrega un condimento especial a los enfrentamientos. Entre ellos mencionó su amistad con Agustín Sarelli, además de otros jugadores con los que comparte historias dentro del rugby argentino. “Antes del partido no nos molestamos, pero después somos los mejores amigos. Terminamos cagándonos de risa y tomando algo juntos”, contó entre risas.