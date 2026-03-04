Fue tryman del Mundial M-20, le marcó tres tries a Tarucas en la pretemporada y hoy es figura de Dogos
El hooker Juan Greising Revol fue una de las figuras en el amistoso de pretemporada frente a la franquicia tucumana, donde apoyó tries nacidos del maul. Ahora se prepara para un duelo que promete ser intenso en el Súper Rugby Américas.
El nombre de Juan Greising Revol quedó grabado en la memoria reciente de Tarucas. En el amistoso de pretemporada frente a Dogos XV, el hooker cordobés fue uno de los grandes protagonistas de la jornada y expuso una de las debilidades que el equipo tucumano tuvo en ese momento: las formaciones fijas.
Aquel día, ambos equipos disputaron dos partidos. Tarucas se quedó con el primero, pero en el segundo el conjunto cordobés logró imponerse mostrando una clara superioridad en el line y en el maul. Desde esas plataformas nació la contundencia ofensiva que terminó inclinando el resultado.
El gran protagonista de esa secuencia fue Greising Revol, quien anotó tres tries que surgieron directamente de la eficacia del maul tras lanzamientos desde el line. Fue una demostración del poderío que puede tener Dogos XV cuando logra imponer su juego frontal.
Ahora, con el avance del Súper Rugby Américas, ambos equipos volverán a cruzarse en un duelo que promete ser intenso y cargado de contacto.
El propio hooker anticipó que espera un partido muy duro frente a Tarucas. “Duro, un partido de mucho contacto, donde todo se va a definir en el contacto y en el partido seguramente”, aseguró.
Un presente en reconstrucción para Dogos
El contexto del equipo cordobés también cambió respecto de temporadas anteriores. Dogos XV fue campeón en 2024 y finalista en 2023 y 2025, consolidándose como una de las franquicias más competitivas del torneo.
Sin embargo, el actual campeonato representa un desafío distinto. La franquicia perdió a su head coach Nicolás Galatro, quien pasó a dirigir a Capibaras XV y se llevó consigo a varios jugadores importantes del plantel, como Juan Bautista Baronio e Ignacio Gandini.
A esas bajas se sumaron otras salidas significativas hacia el exterior. Agustín Moyano y Leonel Oviedo emigraron a Western Force, mientras que Pedro Delgado y Boris Wenger continuarán sus carreras en Harlequins.
Con ese panorama, el nuevo entrenador Diego Ghiglione tuvo que rearmar el plantel con una base de jugadores jóvenes y sin incorporaciones de gran renombre, apostando al desarrollo y a la competencia interna.
El recuerdo del amistoso
Greising Revol también recordó el duelo frente a Cobras, donde el equipo cordobés se encontró con un rival distinto al que esperaba. “El hecho de enfrentarnos a un equipo que estaba junto hace seis meses, con caras nuevas y jugadores de Sudáfrica, nos cambió el ritmo. También tenían otro ‘10’ comparado al año pasado y forwards que salieron con mucha intensidad”, explicó.
El hooker también recordó el amistoso de pretemporada frente a Tarucas a días del inicio del Súper Rugby Américas. “Nos sorprendió el nivel de contacto. También tuvimos una jugada al inicio en la que se nos cayó una pelota en el ingoal. Si marcábamos ese try a los tres minutos, el partido arrancaba de otra manera”, analizó.
Rivalidad creciente
Para Greising Revol, los cruces entre franquicias argentinas dentro del Súper Rugby Américas tienen un sabor especial. “Es muy lindo porque tenemos muchos amigos en otros equipos. Hay gente de Mendoza en Tarucas o jugadores de Córdoba en otras franquicias. Pero es muy competitivo porque todos quieren ganar ese territorio”, explicó.
El hooker considera que, por la intensidad con la que se disputan, muchos de estos partidos comienzan a adquirir una dinámica similar a la de los clásicos.
“Todos parecen clásicos. Todavía no jugamos contra Capibaras, pero todos los partidos se sienten así por el momento”, señaló.
Un nombre propio del rugby argentino
Más allá de su presente en Dogos, Greising Revol es uno de los nombres que vienen creciendo con fuerza dentro del rugby argentino. En el Mundial M20 de 2024, el hooker fue una de las figuras de Los Pumitas, que finalizaron en el quinto puesto del torneo.
El cordobés terminó la competencia como máximo tryman del campeonato con cinco conquistas, un logro histórico, ya que nunca antes un argentino había liderado esa estadística en el certamen juvenil.
Ese rendimiento consolidó su proyección dentro del rugby nacional y lo posicionó como una de las promesas en su puesto.
Conexiones con Tarucas
El jugador también mantiene vínculos con varios integrantes del plantel tucumano, lo que agrega un condimento especial a los enfrentamientos. Entre ellos mencionó su amistad con Agustín Sarelli, además de otros jugadores con los que comparte historias dentro del rugby argentino. “Antes del partido no nos molestamos, pero después somos los mejores amigos. Terminamos cagándonos de risa y tomando algo juntos”, contó entre risas.
Greising Revol también destacó la buena relación que mantiene con Álvaro Galindo, actual entrenador de Tarucas y quien fue su head coach durante el Mundial M20.
“Tengo muy buena relación con Álvaro. Lo tuve en el Mundial M20 y es una muy buena persona y un muy buen entrenador”, aseguró.
Un duelo que promete
Con ambos equipos buscando consolidarse dentro del torneo, el próximo enfrentamiento entre Tarucas y Dogos promete ser un partido intenso.
Los antecedentes de la pretemporada, el crecimiento de las franquicias y la presencia de jugadores que se conocen bien dentro del rugby argentino hacen que el choque tenga un condimento especial.
Y en ese escenario, el nombre de Juan Ignacio Greising Revol vuelve a aparecer como uno de los protagonistas a seguir. El hooker que lastimó a Tarucas en el amistoso intentará repetir aquella contundencia, mientras que el equipo tucumano buscará demostrar que aprendió la lección en las formaciones fijas.