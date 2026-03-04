Presentan la obra “Diálogo de Cortes”, una herramienta para entender la interacción entre los máximos tribunales

En el marco de una renovación necesaria para el federalismo judicial argentino, se presentó el primer volumen de la colección "Diálogo de Cortes. Corte federal y Cortes provinciales", una ambiciosa obra jurídica dirigida por la vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar. El texto, editado por Astrea, surge como una herramienta de vanguardia que busca desentrañar la interacción jurisprudencial entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales superiores de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A través de un enfoque dinámico y práctico, la obra propone que la interpretación constitucional no es un proceso estático, sino un intercambio vivo que debe atender a las perspectivas culturales y realidades históricas de cada jurisdicción local. El propósito central de esta recopilación es analizar cómo fluyen los criterios y estándares fijados por el máximo tribunal del país hacia las instancias provinciales, respetando siempre las autonomías locales. La doctora Sbdar destaca que las constituciones, siguiendo el pensamiento de Alberdi, deben ser andamios que expresen las necesidades del presente y se nutran de los acontecimientos de la propia historia del país para ser reales y permanentes. Esta visión de un federalismo judicial robusto permite que la justicia se transforme en una garantía concreta para los ciudadanos, elevando los estándares de protección de los derechos fundamentales a través del control de constitucionalidad y convencionalidad.
La estructura del volumen se organiza en cuatro ejes temáticos estratégicos, desarrollados por destacados especialistas en cada materia. En el ámbito del derecho electoral, Sergio Gandur y Federico Terraf abordan temas de profundo impacto político y social, tales como el sistema electoral, el derecho procesal preelectoral y el "voto joven". Asimismo, analizan cuestiones de gran actualidad como la "ficha limpia", el derecho de sufragio de personas con discapacidad o detenidos sin condena, y los límites a la reelección de gobernadores junto con el cumplimiento del cupo femenino. Por otro lado, el tratamiento del proceso penal queda a cargo de Pablo Toledo y María de los Ángeles González, quienes se centran en visibilizar los estándares ya consolidados en la justicia argentina. Los autores desarrollan conceptos críticos como el derecho al recurso y el "doble conforme", que garantiza una revisión integral de las sentencias, además de profundizar en la prohibición del doble juzgamiento o ne bis in idem. Un punto destacado de su análisis es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, una garantía fundamental para asegurar la efectividad del sistema judicial y el respeto a la dignidad de los imputados.La protección de las infancias también ocupa un lugar preponderante en la obra mediante el trabajo de Flora Acselrad y Gabriel Páramos sobre el abuso sexual infantil. Los especialistas examinan minuciosamente el derecho de niños y niñas a ser oídos, un estándar internacional que adquirió jerarquía constitucional en la reforma de 1994. El análisis explora cómo este derecho interactúa con las garantías del imputado y los plazos de prescripción, buscando siempre evitar la revictimización y garantizando una tutela judicial efectiva que responda a las necesidades de las víctimas más vulnerables. El cuarto eje, dedicado a la libertad religiosa y de culto, es analizado por Josefina Bercetche y Oscar Flores, quienes reseñan el marco normativo tanto federal como local. El estudio se detiene especialmente en el debate sobre la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, identificando laicidad y libertad de culto como puntos de tensión resueltos en pronunciamientos recientes de la Corte nacional -como el caso "Castillo"- y fallos de la provincia de Mendoza. Esta sección reflexiona sobre el alcance del "sostenimiento" estatal enunciado en la Constitución Nacional y su impacto en la educación pública contemporánea.
La importancia de esta obra, prologada por el juez Domingo Sesín, radica en que no se limita a ser un compendio académico, sino que se ofrece como una guía para la práctica profesional de abogados y un patrimonio para la sociedad en su conjunto. Al situar a la persona y sus derechos en el centro del debate jurisdiccional, el libro se convierte en un llamado a "afianzar la justicia" atendiendo a las particularidades de cada comunidad. Como paso siguiente en este proceso de construcción colectiva, la colección continuará con la publicación de futuros volúmenes que seguirán explorando este diálogo sustantivo, fortaleciendo así la cohesión institucional y la igualdad en el acceso a la justicia en todo el territorio argentino.