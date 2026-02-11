La vocal de la Corte Claudia Sbdar expone en un Seminario Internacional en la Universidad de Bolonia

El escenario de la Sala delle Armi de la Universidad de Bolonia, en vía Zamboni 22, fue escenario de un debate jurídico trasnacional con la celebración del Seminario Internacional de Estudios: “Democracia, Derechos Humanos y Justicia Constitucional en América Latina: Tendencias y Perspectivas”. El evento, organizado por la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Enrico Redenti” y la Sección Italiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, reúne representantes de la academia y la magistratura de Europa y América Latina. En este marco, destaca la participación de la doctora Claudia Sbdar, Vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, cuya intervención se sitúa como un eje para comprender la aplicación práctica de los estándares convencionales en las jurisdicciones provinciales.