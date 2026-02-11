La vocal de la Corte Claudia Sbdar expone en un Seminario Internacional en la Universidad de Bolonia

El escenario de la Sala delle Armi de la Universidad de Bolonia, en vía Zamboni 22, fue escenario de un debate jurídico trasnacional con la celebración del Seminario Internacional de Estudios: “Democracia, Derechos Humanos y Justicia Constitucional en América Latina: Tendencias y Perspectivas”. El evento, organizado por la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Enrico Redenti” y la Sección Italiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, reúne representantes de la academia y la magistratura de Europa y América Latina. En este marco, destaca la participación de la doctora Claudia Sbdar, Vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, cuya intervención se sitúa como un eje para comprender la aplicación práctica de los estándares convencionales en las jurisdicciones provinciales.
La apertura del seminario estuvo a cargo de figuras de renombre como Federico Casolari, Director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia, y Anna Mastromarino, Presidenta de la Sección Italiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Tras las palabras de bienvenida, la sesión matutina, presidida por Arianna Vedaschi de la Universidad Bocconi, fue introducida por el Profesor Emérito Giuseppe de Vergottini. Junto a la doctora Sbdar, el panel de expertos contó con las ponencias de Jorge Alejandro Amaya y Leandro Vergara (UBA, Argentina), Eduardo Ferrer MacGregor (ex Presidente de la Corte IDH, México), Jorge Enrique Ibáñez Najar (Presidente de la Corte Constitucional de Colombia), Luiz Guilherme Arcaro Conci (Brasil) y Hamid Aboulas (Marruecos).
La Dra. Claudia Sbdar, reconocida por su vasta trayectoria en la magistratura y su enfoque en el derecho procesal constitucional, aporta una perspectiva crítica sobre los desafíos del Poder Judicial en el siglo XXI. Sbdar ha consolidado su pensamiento jurídico en obras recientes que son referencia obligada en la región. Entre sus trabajos más destacados se encuentra su último libro, “El ambiente en clave constitucional”, además de otras obras como “Amparo de Derechos fundamentales”. Su labor no se limita al estrado, sino que se extiende a la doctrina, buscando siempre la armonización entre el derecho local y los tratados internacionales de derechos humanos.
La jornada incluye una segunda sesión vespertina liderada por Giovanni Moschella, con a juristas de la talla de Carlos Ayala Corao (Venezuela), el Juez de la Corte IDH Diego Moreno Alcalá, y Eugenio Jiménez Rolón (Paraguay), así como Luz Imelda Pacheco Zerga (Presidenta de la Corte Constitucional del Perú), Jorge Luis Cáceres Arce, Marcelo Figueiredo, Diego Valades y el Juez de la Corte IDH Alberto Alfonso Borea Odría. Las conclusiones finales, a cargo del profesor Luca Mezzetti, serán sobre la importancia de estos diálogos para fortalecer el Estado de Derecho en un contexto global signado por la complejidad institucional.