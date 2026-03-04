El auto más controvertido y emblemático de la Fórmula 1 está a la venta: ¿cuánto cuesta?

Entre los dolores de cabeza de Lewis Hamilton en aquella tarde para el olvido de Abu Dhabi, estaba este protagonista discreto. Para el piloto de Fórmula 1 más exitoso de la historia, ver los colores estridentes y la silueta de este Aston Martin Vantage significa rememorar el momento exacto en que perdió el octavo título y el récord de campeón en el Mundial de Pilotos. El mencionado Safety Car de la pista de 2021 se convirtió en un ícono de la derrota del máximo corredor y el ascenso del gran Max Verstappen. Ahora está a la venta a través de la plataforma Autotrader.
El Aston Martin Vantage se transformó en un recuerdo negro para los fanáticos de Lewis Hamilton y una pieza icónica del universo de la Fórmula 1. Su desempeño trascendió su rendimiento técnico y se transformó en el autor indirecto del triunfo de Max Verstappen en 2021 y la caída del líder histórico hasta el momento. Abu Dhabi fue una carrera sin dudas sofocante, donde los giros de trama sellaron una tarde para el recuerdo y el olvido.
El accidente que cambió la historia de la F1
Eran las últimas vueltas de la carrera cuando Nicholas Latifi chocó su Williams. En ese instante, Hamilton lideraba cómodamente y Verstappen estaba segundo, pero lejos. Fue en esa oportunidad cuando el Aston Martin Vantage que formó parte de la flota oficial de Safety Car hasta 2023 entró a la pista para neutralizar la competencia mientras limpiaban los restos del accidente.
La decisión del entonces director de carrera, Michael Masi, terminó por perjudicar por completo a Hamilton, tras determinar que solo los autos rezagados recuperaran la vuelta. Así se determinó un relanzamiento en el giro final, a pesar de los pedidos de no continuar con el procedimiento estándar. Su rival por el título, Max Verstappen, había entrado a boxes por neumáticos nuevos. Renovado y listo para andar, el piloto le quitó el primer puesto al corredor de Mercedes y obtuvo su primer título mundial en un cierre que aún genera debate dentro y fuera del paddock.
Una pieza de colección de la Fórmula 1 por una cifra astronómica
Ese episodio convirtió al coche de seguridad en un protagonista indirecto de uno de los finales más discutidos de la historia reciente de la máxima categoría. En este contexto, la unidad ahora ofrecida adquiere un valor que excede lo mecánico y se inscribe en la memoria deportiva contemporánea.
Y ese histórico Safety Car se puede comprar. Un concesionario del Reino Unido vende el vehículo que condujo Bernd Mayländer en esa noche memorable, por la exorbitante suma de 599.990 libras esterlinas, una cifra que ronda estimativamente los 685.000 euros al tipo de cambio actual. Más allá de sus especificaciones técnicas —motor V8 y preparación acorde a los estándares de la competición—, el valor responde principalmente a su carga emocional.
Las características técnicas del auto más controvertido de la F1
Según explicaron desde La Nación, el Vantage Safety Car mantiene las credenciales de un deportivo de alto rendimiento: está impulsado por un V8 de 503 CV, asociado a una transmisión automática, que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 314 km/h. A esas cifras se suma una configuración específica de protección y señalización desarrollada para la FIA.
Aunque Verstappen puede asociar en parte el coche de seguridad con su victoria por el título, es poco probable que el ahora cuatro veces campeón quiera hacer una oferta por el ejemplar que está a la venta. En 2022, el corredor comparó al Vantage con "una tortuga" después del Gran Premio de Australia de ese año, debido a su relativa falta de ritmo en comparación con el AMG GT.