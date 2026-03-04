El auto más controvertido y emblemático de la Fórmula 1 está a la venta: ¿cuánto cuesta?

Entre los dolores de cabeza de Lewis Hamilton en aquella tarde para el olvido de Abu Dhabi, estaba este protagonista discreto. Para el piloto de Fórmula 1 más exitoso de la historia, ver los colores estridentes y la silueta de este Aston Martin Vantage significa rememorar el momento exacto en que perdió el octavo título y el récord de campeón en el Mundial de Pilotos. El mencionado Safety Car de la pista de 2021 se convirtió en un ícono de la derrota del máximo corredor y el ascenso del gran Max Verstappen. Ahora está a la venta a través de la plataforma Autotrader.