Secciones
SociedadActualidad

Galperin confirmó que ya no contratará programadores y explicó qué carrera recomienda para el futuro

El empresario habló del avance de la inteligencia artificial, anticipó que el plantel de desarrolladores podría reducirse a la mitad en cinco años y recomendó a los jóvenes priorizar la matemática por sobre la programación.

MarENTREVISTA. Marcos Galperin anticipó que Mercado Libre no aumentará su plantel de programadores y recomendó priorizar la matemática. MarENTREVISTA. Marcos Galperin anticipó que Mercado Libre no aumentará su plantel de programadores y recomendó priorizar la matemática. / GOOGLE
Hace 4 Min

El avance acelerado de la inteligencia artificial abre interrogantes incluso para las empresas tecnológicas más consolidadas. Marcos Galperin anticipó un cambio fuerte dentro de Mercado Libre: 2026 será el primer año en que la compañía no aumentará la cantidad de programadores. Además, sorprendió al afirmar que ya no considera que aprender a programar sea la prioridad para quienes están eligiendo carrera.

Durante una entrevista en el podcast Founder’s Mentality: The CEO Sessions, el empresario explicó que el crecimiento sostenido del equipo de desarrolladores podría frenarse por primera vez desde la creación de la empresa.

“Tenemos 20.000 desarrolladores y es muy probable que en cinco años tengamos 10.000, no porque los hayamos despedido, sino porque no estamos contratando a nadie”, detalló.

La definición marca un quiebre respecto de la última década, cuando las carreras vinculadas a programación y sistemas se consolidaron como sinónimo de rápida inserción laboral y buenos salarios.

El cambio de consejo

Galperin también modificó el mensaje que durante años repitió a estudiantes y emprendedores. Si antes recomendaba aprender a desarrollar software, ahora plantea otra prioridad.

“Hace 10 años les hubiera dicho a todos que necesitan aprender a desarrollar; hoy digo que necesitan saber matemáticas, necesitan entender las bases del pensamiento y los números, pero no necesitan programar”, afirmó.

El empresario sostuvo que comprender la lógica, el análisis y los fundamentos matemáticos será más relevante que dominar un lenguaje específico, en un escenario donde muchas tareas técnicas comienzan a automatizarse.

Un mercado laboral distinto

El planteo abre interrogantes sobre el futuro del trabajo en tecnología. La programación fue presentada durante años como la habilidad imprescindible para ingresar al sector digital. Sin embargo, el avance de herramientas basadas en inteligencia artificial empieza a modificar ese panorama.

Según explicó Galperin, la clave estará en entender los fundamentos que permiten construir y mejorar esos sistemas, más que en ejecutar tareas repetitivas de código.

En ese sentido, su visión apunta a perfiles con mayor capacidad analítica y pensamiento abstracto, capaces de adaptarse a entornos cambiantes.

El desafío interno

El fundador de Mercado Libre también explicó el desafío estratégico que enfrenta la compañía con una expresión particular: “maximizar el mínimo”. Con esa frase se refirió a la necesidad de llevar al máximo la eficiencia del modelo actual,  aun cuando reconoce que podría perder vigencia en el mediano plazo.

“El mismo equipo que dice ‘necesitamos optimizar estas cosas o no sobrevivimos’ es el que tiene que pensar en lo que viene”, sostuvo.

Más allá de los números, el mensaje que dejó el empresario tiene impacto directo en quienes hoy están definiendo su formación académica. 

En un mercado atravesado por la inteligencia artificial, Galperín sugiere que el diferencial ya no estará únicamente en saber programar, sino en comprender las bases matemáticas y el pensamiento lógico que sostienen la tecnología.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Mercado LibreArgentinaInteligencia ArtificialMarcos GalperínJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sin experiencia y a distancia: los cinco trabajos remotos mejores pagos, según Forbes

Sin experiencia y a distancia: los cinco trabajos remotos mejores pagos, según Forbes

Virginia Mercado afirmó que no se acordaba nada de lo sucedido con Paulina mientras Alberto Lebbos le rogaba que dijera la verdad

Virginia Mercado afirmó que no se acordaba nada de lo sucedido con Paulina mientras Alberto Lebbos le rogaba que dijera la verdad

Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
2

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones
3

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán
4

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: "Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán"

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
5

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
6

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Más Noticias
La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

Norte y centro del país bajo alerta: qué provincias esperan tormentas fuertes, granizos y vientos intensos

Norte y centro del país bajo alerta: qué provincias esperan tormentas fuertes, granizos y vientos intensos

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

El tiempo seguirá inestable en Tucumán y se esperan más lluvias

El tiempo seguirá inestable en Tucumán y se esperan más lluvias

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Temporal y caos: anegamientos en la Capital y cortes en los Valles

Temporal y caos: anegamientos en la Capital y cortes en los Valles

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Chikungunya en Tucumán: así es la infección que dobla el cuerpo de dolor

Chikungunya en Tucumán: así es la infección que dobla el cuerpo de dolor

Comentarios