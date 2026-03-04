Galperin confirmó que ya no contratará programadores y explicó qué carrera recomienda para el futuro
El empresario habló del avance de la inteligencia artificial, anticipó que el plantel de desarrolladores podría reducirse a la mitad en cinco años y recomendó a los jóvenes priorizar la matemática por sobre la programación.
El avance acelerado de la inteligencia artificial abre interrogantes incluso para las empresas tecnológicas más consolidadas. Marcos Galperin anticipó un cambio fuerte dentro de Mercado Libre: 2026 será el primer año en que la compañía no aumentará la cantidad de programadores. Además, sorprendió al afirmar que ya no considera que aprender a programar sea la prioridad para quienes están eligiendo carrera.
Durante una entrevista en el podcast Founder’s Mentality: The CEO Sessions, el empresario explicó que el crecimiento sostenido del equipo de desarrolladores podría frenarse por primera vez desde la creación de la empresa.
“Tenemos 20.000 desarrolladores y es muy probable que en cinco años tengamos 10.000, no porque los hayamos despedido, sino porque no estamos contratando a nadie”, detalló.
La definición marca un quiebre respecto de la última década, cuando las carreras vinculadas a programación y sistemas se consolidaron como sinónimo de rápida inserción laboral y buenos salarios.
El cambio de consejo
Galperin también modificó el mensaje que durante años repitió a estudiantes y emprendedores. Si antes recomendaba aprender a desarrollar software, ahora plantea otra prioridad.
“Hace 10 años les hubiera dicho a todos que necesitan aprender a desarrollar; hoy digo que necesitan saber matemáticas, necesitan entender las bases del pensamiento y los números, pero no necesitan programar”, afirmó.
El empresario sostuvo que comprender la lógica, el análisis y los fundamentos matemáticos será más relevante que dominar un lenguaje específico, en un escenario donde muchas tareas técnicas comienzan a automatizarse.
Un mercado laboral distinto
El planteo abre interrogantes sobre el futuro del trabajo en tecnología. La programación fue presentada durante años como la habilidad imprescindible para ingresar al sector digital. Sin embargo, el avance de herramientas basadas en inteligencia artificial empieza a modificar ese panorama.
Según explicó Galperin, la clave estará en entender los fundamentos que permiten construir y mejorar esos sistemas, más que en ejecutar tareas repetitivas de código.
En ese sentido, su visión apunta a perfiles con mayor capacidad analítica y pensamiento abstracto, capaces de adaptarse a entornos cambiantes.
El desafío interno
El fundador de Mercado Libre también explicó el desafío estratégico que enfrenta la compañía con una expresión particular: “maximizar el mínimo”. Con esa frase se refirió a la necesidad de llevar al máximo la eficiencia del modelo actual, aun cuando reconoce que podría perder vigencia en el mediano plazo.
“El mismo equipo que dice ‘necesitamos optimizar estas cosas o no sobrevivimos’ es el que tiene que pensar en lo que viene”, sostuvo.
Más allá de los números, el mensaje que dejó el empresario tiene impacto directo en quienes hoy están definiendo su formación académica.
En un mercado atravesado por la inteligencia artificial, Galperín sugiere que el diferencial ya no estará únicamente en saber programar, sino en comprender las bases matemáticas y el pensamiento lógico que sostienen la tecnología.