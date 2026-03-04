Galperin confirmó que ya no contratará programadores y explicó qué carrera recomienda para el futuro

El avance acelerado de la inteligencia artificial abre interrogantes incluso para las empresas tecnológicas más consolidadas. Marcos Galperin anticipó un cambio fuerte dentro de Mercado Libre: 2026 será el primer año en que la compañía no aumentará la cantidad de programadores. Además, sorprendió al afirmar que ya no considera que aprender a programar sea la prioridad para quienes están eligiendo carrera.