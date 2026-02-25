Sin experiencia y a distancia: los cinco trabajos remotos mejores pagos, según Forbes

El sueño de trabajar desde la comodidad de casa, manejando los propios tiempos y sin la necesidad de contar con un currículum cargado de años de trayectoria, está más cerca de lo que muchos tucumanos imaginan. Un reciente informe publicado en Forbes revela que el mercado laboral a distancia no solo se está estabilizando, sino que abre puertas a quienes recién comienzan su camino profesional o buscan un cambio de rumbo.
A menudo, el temor a no cumplir con los requisitos frena a los postulantes. Sin embargo, los datos actuales muestran una realidad distinta. Según explicó Keith Spencer, experto en carreras profesionales de Flexjobs: "El Índice de Trabajo Remoto muestra un aumento del 3% en los empleos totalmente remotos entre finales de 2025 y principios de 2026. Es una señal importante de que el mercado se está estabilizando".
Oportunidades con sueldos competitivos
Dentro del abanico de posibilidades que ofrece el teletrabajo, existen posiciones que destacan por su remuneración y por la baja barrera de entrada. Una de las más atractivas es el área de Pruebas de Control de Calidad (QA). Estos profesionales se encargan de testear sitios web o aplicaciones antes de su lanzamiento para detectar fallas. Con un sueldo promedio estimado en U$S 68.400 anuales, es una de las opciones mejor pagas donde, generalmente, no se requiere saber programar para los puestos iniciales.
Otra opción sólida es la Asistencia de Investigación. Con ingresos que rondan los U$S 63.686, este rol es ideal para quienes tienen capacidad analítica. El trabajo consiste principalmente en recopilar datos y organizar hallazgos para proyectos académicos o empresariales, una tarea que premia la prolijidad y la curiosidad por sobre la experiencia específica.
Sectores que valoran habilidades naturales
El mercado también tiene un lugar para quienes se desempeñan con agilidad en la escritura o el orden. La Redacción de contenidos sigue siendo una de las puertas de entrada más accesibles, con salarios promedio de U$S 63.750. Desde escribir blogs hasta posteos para redes sociales, lo que cuenta aquí es la claridad y la ortografía. Por otro lado, la Asistencia en Reclamaciones de Seguros (U$S 62.812) es un sector que crece y que suele ofrecer capacitación interna, por lo que solo necesitás buena atención al detalle.
Finalmente, el Soporte Técnico de TI se posiciona como una gran alternativa para los "autodidactas" de la tecnología, con un promedio de U$S 58.478. En este puesto, resolver problemas de conectividad o software es la clave. Como bien señala el informe de FlexJobs, muchas veces la capacidad de resolución de problemas es mucho más valorada por las empresas que un título formal.
El beneficio de trabajar desde casa
Más allá del salario, el impacto positivo en la calidad de vida es innegable. La flexibilidad permite una mejor conciliación entre el trabajo y la familia, un valor que las empresas están empezando a notar en la productividad de sus empleados.
Como menciona Bryan Robinson, Ph.D. y especialista en entornos híbridos: "Las investigaciones sugieren que el teletrabajo beneficia los resultados de una empresa. Los teletrabajadores ofrecen mayor productividad (61%) y una mejor conciliación laboral y personal (81,4%)". Esta tendencia llegó para quedarse y representa una oportunidad de oro para quienes se animen a dar el primer paso en el mundo digital.