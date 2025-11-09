Fuerte cruce entre Pichetto y Galperin por las plataformas chinas

La problemática de las regulaciones para este tipo de plataformas -que crecieron exponencialmente en el uso de usuarios en el último tiempo- no es ajena en la región. México, Chile y Uruguay ya avanzaron con normativas para las importaciones de productos de bajo valor provenientes de China con el objetivo de proteger al comercio local. La Argentina, por su parte, todavía no tomó medidas específicas en esa línea.