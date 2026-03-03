Cazzu en Jujuy: precios y cómo comprar entradas para el primer show de "Latinaje"

El regreso tiene fecha marcada. El 12 de septiembre, Cazzu se presentará en el estadio Estadio 23 de Agosto, la casa de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Será el primer estadio de su gira “Latinaje” y el show más esperado en su provincia desde que anunció su vuelta a los escenarios.
Para Jujuy, la fecha tiene peso propio. La artista que llevó el trap argentino a festivales internacionales vuelve al lugar donde empezó todo.
Cuánto cuestan las entradas
La organización difundió los valores oficiales por sector. A estos montos se les debe sumar el costo de servicio.
Campo Delantero: $ 85.000.
Platea: $ 75.000.
Preferencial: $ 70.000.
Campo Trasero: $ 65.000.
Popular: $ 50.000
El estadio se dividirá en cinco zonas, con capacidad para miles de personas. Se espera alta demanda desde el primer minuto de venta.
Preventa y venta general
La comercialización se realizará únicamente a través de la plataforma Norteticket.
Preventa exclusiva Macro Visa: lunes 2 de marzo, desde las 12.
Venta general: martes 3 de marzo, desde las 12.
Quienes compren con tarjetas Macro Visa podrán pagar en hasta 6 cuotas sin interés. Desde la producción recomiendan ingresar con anticipación al sitio oficial y evitar páginas de reventa.
La gira “Latinaje” propone un recorrido por sus clásicos y el material más reciente. El concepto del tour pone el foco en sus raíces norteñas y en la identidad que siempre marcó su carrera.
El Estadio 23 de Agosto recibirá fans de Salta, Tucumán y Bolivia. Para muchos será más que un recital: será ver a una artista internacional jugar de local. El 12 de septiembre, Jujuy no solo será una fecha más del tour. Será el escenario donde la historia empezó y donde ahora se escribe un nuevo capítulo.