Se registran cortes de luz en diferentes puntos de la provincia

Guía para salir

Cazzu en Jujuy: precios y cómo comprar entradas para el primer show de "Latinaje"

El primer estadio de su gira será en su tierra natal. La artista se presentará en el estadio del Club Atlético Gimnasia y Esgrima. Sectores, montos y cómo acceder a 6 cuotas sin interés.

LA JEFA DE LOCAL. La cantante regresa al norte con fecha, escenario y precios confirmados. / CAZZU LA JEFA DE LOCAL. La cantante regresa al norte con fecha, escenario y precios confirmados. / CAZZU
Hace 1 Hs

El regreso tiene fecha marcada. El 12 de septiembre, Cazzu se presentará en el estadio Estadio 23 de Agosto, la casa de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Será el primer estadio de su gira “Latinaje” y el show más esperado en su provincia desde que anunció su vuelta a los escenarios.

Para Jujuy, la fecha tiene peso propio. La artista que llevó el trap argentino a festivales internacionales vuelve al lugar donde empezó todo.

EL FLYER. Todo sobre su show en el Estadio 23 de Agosto. / CAZZU EL FLYER. Todo sobre su show en el Estadio 23 de Agosto. / CAZZU

Cuánto cuestan las entradas

La organización difundió los valores oficiales por sector. A estos montos se les debe sumar el costo de servicio.

Campo Delantero: $ 85.000.

Platea: $ 75.000.

Preferencial: $ 70.000.

Campo Trasero: $ 65.000.

Popular: $ 50.000

El estadio se dividirá en cinco zonas, con capacidad para miles de personas. Se espera alta demanda desde el primer minuto de venta.

EN EL ESTADIO. Así estárán distribuídos los sectores. / CAZZU EN EL ESTADIO. Así estárán distribuídos los sectores. / CAZZU

Preventa y venta general

La comercialización se realizará únicamente a través de la plataforma Norteticket.

Preventa exclusiva Macro Visa: lunes 2 de marzo, desde las 12.

Venta general: martes 3 de marzo, desde las 12.

Quienes compren con tarjetas Macro Visa podrán pagar en hasta 6 cuotas sin interés. Desde la producción recomiendan ingresar con anticipación al sitio oficial y evitar páginas de reventa.

La gira “Latinaje” propone un recorrido por sus clásicos y el material más reciente. El concepto del tour pone el foco en sus raíces norteñas y en la identidad que siempre marcó su carrera.

El Estadio 23 de Agosto recibirá fans de Salta, Tucumán y Bolivia. Para muchos será más que un recital: será ver a una artista internacional jugar de local. El 12 de septiembre, Jujuy no solo será una fecha más del tour. Será el escenario donde la historia empezó y donde ahora se escribe un nuevo capítulo.

