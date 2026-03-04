Secciones
Simuló ser abogado y estafó por $17 millones
Hace 2 Hs

La Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila, imputó a un hombre de 41 años por engañar a una ex compañera de trabajo ofreciéndole asesoramiento jurídico sin contar con título habilitante. 

De acuerdo a la teoría del caso, entre los meses de junio y octubre de 2025, el acusado, simulando ser abogado, desplegó una maniobra engañosa con la finalidad de aprovecharse de la confianza de la denunciante. 

Según la imputación, contactó a la víctima un mes después de que ésta fuera despedida de su empleo y le ofreció asesoramiento jurídico e intervención profesional en un supuesto juicio por despido laboral. También le propuso gestionar trámites vinculados a una certificación de discapacidad y una pensión. En ese contexto la mujer le transfirió un total de 17 millones de pesos, distribuidos en 16 operaciones bancarias. 

Con el objetivo de garantizar la investigación, la auxiliar de fiscal, Emely Rafael, solicitó que el imputado por estafa fuera sometido a medidas de coerción de menor intensidad por seis meses, planteo que fue aceptado por el juez interviniente.

