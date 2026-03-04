Simuló ser abogado y estafó por $17 millones

Según la imputación, contactó a la víctima un mes después de que ésta fuera despedida de su empleo y le ofreció asesoramiento jurídico e intervención profesional en un supuesto juicio por despido laboral. También le propuso gestionar trámites vinculados a una certificación de discapacidad y una pensión. En ese contexto la mujer le transfirió un total de 17 millones de pesos, distribuidos en 16 operaciones bancarias.