Fue condenada por violar una orden de restricción y prender fuego la casa de su hermana

Una joven de 23 años fue sentenciada a tres años de prisión de ejecución condicional por haber incendiado la vivienda de su hermana, ubicada en la Costanera Norte, y provocar la pérdida de la mayoría de sus bienes.
El caso ocurrió el 14 de diciembre de 2025, pasado el mediodía y fue investigado por la Fiscalía de Delitos Complejos, al mando de Mariana Rivadeneira. Según explicó el auxiliar de fiscal, Federico Lizárraga, al momento del hecho la imputada tenía vigente una prohibición de acercamiento a favor de su hermana, que había sido dictada semanas atrás en el marco de otro legajo penal. Dicha medida le impedía aproximarse al domicilio y mantener cualquier tipo de conducta perturbadora.
“Lejos de acatar esa disposición de la Justicia, ingresó al inmueble y provocó un incendio en el interior de la casa”, informó el representante del MPF al leer la acusación en su contra.
Las llamas se expandieron rápidamente y arrasaron con la mayoría de los bienes de la víctima, entre ellos un televisor de 43 pulgadas, una cocina, una motocicleta 110, una cama de dos plazas, un ropero, una vitrina, una mesa, un aire acondicionado tipo split y la totalidad de la indumentaria de la familia.
El fuego fue finalmente sofocado por vecinos de la zona, evitando que el siniestro se propagara a viviendas colindantes, donde residen otras personas, entre ellas menores de edad.
Intencional
Entre las evidencias recolectadas, Lizárraga mencionó el informe técnico de Bomberos, el cual concluyó que el foco ígneo fue intencional y que existió una situación de peligro común, dada la proximidad con otras casas y la emanación de humo y gases tóxicos.
Ayer se llevó a cabo un convenio de juicio abreviado. En el mismo el MPF, la acusada y su defensora oficial, María José Ahumada acordaron la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de una serie de reglas de conducta, entre las cuales deberá fijar y mantener domicilio, abstenerse de todo acto de hostigamiento o violencia, someterse a un tratamiento interdisciplinario de consumo problemático de sustancias, comparecer periódicamente ante el organismo de control y no cometer nuevos delitos.
Tras reconocer su responsabilidad penal, la jueza Eliana Gómez Moreira resolvió homologar el abreviado.