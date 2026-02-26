Acuerdo con la Escuela de Gobierno: “Los problemas humanos son problemas de educación”

La firma del convenio entre la Universidad de Belgrano y la Escuela de Gobierno de Tucumán fue la excusa institucional. Pero la conversación derivó rápidamente hacia un diagnóstico más amplio: el rol de la universidad argentina en un mundo que -según definió Dino Bellorio decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la facultad bonaerense- atraviesa “cambios profundos” en lo económico, lo político y lo cultural.