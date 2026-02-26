Secciones
Política

Acuerdo con la Escuela de Gobierno: “Los problemas humanos son problemas de educación”

Dino Bellorio, decano de la Universidad de Belgrano, analizó el desafío educativo, tras firmar un acuerdo con la Escuela de Gobierno.

EN LA GACETA. Bellorio y Albarracín entrevistados por Federico van Mameran, Jefe de Redacción, y Roberto Delgado, Secretario de Redacción. EN LA GACETA. Bellorio y Albarracín entrevistados por Federico van Mameran, Jefe de Redacción, y Roberto Delgado, Secretario de Redacción.
Hace 1 Hs

La firma del convenio entre la Universidad de Belgrano y la Escuela de Gobierno de Tucumán fue la excusa institucional. Pero la conversación derivó rápidamente hacia un diagnóstico más amplio: el rol de la universidad argentina en un mundo que -según definió Dino Bellorio decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la facultad bonaerense- atraviesa “cambios profundos” en lo económico, lo político y lo cultural.

“Está cambiando el comercio internacional, se discute la globalización, hay tensiones sociales en todos los continentes. Frente a eso, las universidades tienen que responder a las necesidades reales del país”, sostuvo.

Para Bellorio, la respuesta no es abstracta ni declamativa. “Los problemas humanos, en definitiva, son problemas de educación. Pero no alcanza con una formación general. Se necesita capacitación profesional, pensamiento crítico y preparación para asumir responsabilidades, tanto en el sector público como en el privado”.

Bellorio es abogado por la UCA, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por UBA, Doctror Honoris Causa en Humanidades por la UPF, Nicaragua y vicepresidente de Relaciones Institucionales de la UB.

ACUERDO. Dino Bellorio, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano; Raúl Albarracín, secretario de Gobierno de Tucumán; Regino Amado, ministro de Gobierno de Tucumán; Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura. la gaceta / foto de silvia granara ACUERDO. Dino Bellorio, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano; Raúl Albarracín, secretario de Gobierno de Tucumán; Regino Amado, ministro de Gobierno de Tucumán; Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura. la gaceta / foto de silvia granara

En un contexto donde la virtualidad se expandió de manera acelerada, Bellorio defendió la centralidad del aula, especialmente en las carreras de grado.

“Un estudiante de 18 o 19 años necesita al profesor presente. La tecnología complementa, pero no reemplaza el contacto directo. La formación profesional exige debate, diálogo y acompañamiento”, afirmó.

Avance tecnológico

La universidad (que supera los 60 años de trayectoria) registra, según detalló, un crecimiento cercano al 30% en su matrícula respecto del año anterior. La expansión obligó incluso a adquirir un nuevo edificio para atender la demanda.

Eso no implica desconocer el avance tecnológico. Por el contrario, sostuvo que la inteligencia artificial debe incorporarse sin temor. “No hay que tener miedo. Hay que asumirla y utilizarla bien. Es una herramienta que mejora la calidad académica si se la emplea con criterio”.

En ese sentido, explicó que la universidad firmó recientemente un acuerdo con International Legal Group para que los alumnos accedan a bibliotecas jurídicas digitales con sistemas de inteligencia artificial integrados, lo que -según señaló- garantiza precisión y trazabilidad en la consulta de fuentes.

Uno de los conceptos que atravesó su análisis fue el de “formar ciudadanos del mundo”, uno de los lemas institucionales de la universidad.

“Durante mucho tiempo se decía que los jóvenes que se iban no volvían. Yo veo lo contrario: muchos se perfeccionan afuera y regresan con más herramientas”, afirmó.

La Universidad de Belgrano mantiene convenios de movilidad y doble titulación con instituciones europeas, que permiten a los alumnos cursar parte de su carrera en el exterior y homologar materias en la Argentina. Esa experiencia, dijo, amplía la mirada y fortalece la formación.

FIRMA. Bellorio, Albarracín, Amado, Ruiz y Hugo Navas, coordinar general de la Escuela de Gobierno de Tucumán. FIRMA. Bellorio, Albarracín, Amado, Ruiz y Hugo Navas, coordinar general de la Escuela de Gobierno de Tucumán.

Pero junto a esa proyección internacional, Bellorio insistió en la necesidad de consolidar identidad nacional. “Queremos formar ciudadanos argentinos que conozcan la geografía de su país, sus provincias, su historia. También tenemos que salir al encuentro de la escuela secundaria y fomentar el pensamiento crítico. Que los estudiantes aprendan a discutir una teoría, a pensar por sí mismos”, remarcó.

Más allá del análisis global, el decano volvió al punto que lo trajo a Tucumán. La alianza con el Estado provincial. Y allí marcó una diferencia que, dijo, suele pasarse por alto.

“No alcanza con firmar convenios. Lo importante es implementarlos. Y la implementación es diaria: es la semana que viene y la otra. Si cada uno hace lo mejor en su ámbito, la suma de esos esfuerzos puede generar un resultado superador”, planteó.

Bellorio afirmó que la universidad no puede permanecer ajena a los procesos de transformación política y económica: “Hoy tenemos que formar personas capaces de ser mejores legisladores, mejores gobernantes, mejores profesionales. Y esas personas salen de la universidad”.

En un país atravesado por debates sobre el rol del Estado, la globalización y el futuro del trabajo, su conclusión fue directa: “No puedo cambiar el mundo solo. Pero sí puedo hacer lo mejor desde mi lugar. Y en ese proceso, la educación es el camino”.

Temas TucumánRegino Amado
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía
1

El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

Streaming para arriba, ajuste para abajo: quién paga el nuevo negocio del ascenso
2

Streaming para arriba, ajuste para abajo: quién paga el nuevo negocio del ascenso

Un perrito fue el único sobreviviente de la caída de un helicóptero en el que murieron 15 personas en Perú
3

Un perrito fue el único sobreviviente de la caída de un helicóptero en el que murieron 15 personas en Perú

Asesinato de Marielle Franco en Brasil: culpan a dos políticos en el crimen de la activista
4

Asesinato de Marielle Franco en Brasil: culpan a dos políticos en el crimen de la activista

Desaparecidos por las lluvias en el sur de Brasil
5

Desaparecidos por las lluvias en el sur de Brasil

Guadalajara: una sede sumida en el caos, a 100 días del inicio del Mundial
6

Guadalajara: una sede sumida en el caos, a 100 días del inicio del Mundial

Más Noticias
El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Cafayate y Tafí del Valle, ciudades espejo frente al debate por el tránsito

Cafayate y Tafí del Valle, ciudades espejo frente al debate por el tránsito

Límites, protocolos y posturas frente a los excesos en el UPD

Límites, protocolos y posturas frente a los excesos en el UPD

Último Primer Día: lo que necesitás saber para cuidar a tu hijo

Último Primer Día: lo que necesitás saber para cuidar a tu hijo

Guadalajara: una sede sumida en el caos, a 100 días del inicio del Mundial

Guadalajara: una sede sumida en el caos, a 100 días del inicio del Mundial

Desaparecidos por las lluvias en el sur de Brasil

Desaparecidos por las lluvias en el sur de Brasil

Comentarios