La guerra se expande al Mediterráneo: Francia y Grecia refuerzan la defensa de Chipre tras un ataque con drones
París y Atenas enviaron aviones de combate, fragatas y sistemas antidrones luego del ataque iraní contra una base aérea británica en la isla. Teherán advirtió a Europa que intervenir sería “un acto de guerra”.
La escalada bélica en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo y se proyectó hacia el Mediterráneo. Francia y Grecia decidieron enviar aviones de guerra, fragatas y sistemas antidrones para reforzar la defensa de Chipre, luego de un ataque con drones contra una base aérea británica en la isla.
La decisión se conoció después de que Irán atacara instalaciones en territorio chipriota y advirtiera a los países europeos que no intervinieran en el conflicto con Israel y Estados Unidos. Teherán señaló que cualquier participación sería considerada “un acto de guerra”, tras las declaraciones de Alemania, Reino Unido y Francia, que habían mencionado la posibilidad de emprender “acciones defensivas” para neutralizar las capacidades de lanzamiento de misiles de la república islámica.
El vocero del gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, confirmó en conferencia de prensa la contribución militar francesa, que se suma al despliegue dispuesto por Grecia. Atenas envió cuatro cazas F-16 y dos fragatas para proteger a la isla, socia de la Unión Europea. Letymbiotis también informó que el gobierno trasladó un pedido de apoyo similar al canciller alemán, Friedrich Merz.
Ataque a instalaciones británicas
El ataque del lunes tuvo como objetivo las áreas soberanas del Reino Unido en Chipre, incluidas las instalaciones de las Fuerzas Aéreas británicas en Akrotiri. El gobierno chipriota atribuyó la responsabilidad a Hezbollah, milicia chií libanesa aliada de Irán.
Ese día se registraron dos ataques separados con drones. Primero, un aparato Shahed de diseño iraní se estrelló en la pista de la base de Akrotiri y provocó daños limitados. Luego fueron interceptados otros dos dispositivos no tripulados. Según trascendió, las defensas antiaéreas no detectaron inicialmente los aparatos porque volaban a muy baja altura.
En respuesta, Grecia activó un operativo inmediato. Los cuatro F-16 enviados el lunes ya se encuentran en la isla, mientras que dos fragatas navegan hacia la zona. Una de ellas está equipada con el sistema antidrones Centauro, capaz de identificar y neutralizar objetivos a baja altitud.
Las bases británicas en Chipre, establecidas tras la independencia de la isla en 1960, constituyen un punto estratégico para operaciones en Medio Oriente y el Mediterráneo oriental. Su relevancia creció en el actual contexto de tensión regional.
Advertencias directas de Teherán
En paralelo, el gobierno iraní lanzó fuertes advertencias a los países europeos para que se mantengan al margen del conflicto con Israel y Estados Unidos. El mensaje llegó después de que Alemania, Reino Unido y Francia deslizaran la posibilidad de intervenir con acciones defensivas.
El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, fue categórico: “Sería un acto de guerra. Cualquier acción de ese tipo contra Irán sería considerada complicidad con los agresores. Sería considerada un acto de guerra contra Irán”.
La tensión, lejos de atenuarse, amplía su radio de influencia y coloca al Mediterráneo oriental en el centro de una crisis que amenaza con involucrar a más actores internacionales.