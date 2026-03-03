La guerra se expande al Mediterráneo: Francia y Grecia refuerzan la defensa de Chipre tras un ataque con drones

La decisión se conoció después de que Irán atacara instalaciones en territorio chipriota y advirtiera a los países europeos que no intervinieran en el conflicto con Israel y Estados Unidos. Teherán señaló que cualquier participación sería considerada “un acto de guerra”, tras las declaraciones de Alemania, Reino Unido y Francia, que habían mencionado la posibilidad de emprender “acciones defensivas” para neutralizar las capacidades de lanzamiento de misiles de la república islámica.