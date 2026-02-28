Exportaciones pausadas a causa de los nuevos casos de influenza aviar

La principal mercancía afectada es la carne aviar fresca, cuya comercialización se encuentra restringida en aproximadamente 40 destinos. No obstante, el impacto comercial es considerablemente menor en comparación con los brotes de 2023 y 2025. En esta oportunidad, se logró mantener un esquema de acceso diferenciado para este producto y otros derivados en más de 35 países, lo que representa una reducción cercana al 47 % en la cantidad de destinos alcanzados por restricciones respecto de los eventos sanitarios anteriores.