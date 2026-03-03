Mundial 2026 y un escenario complejo: el conflicto con Irán y las visas restringidas generan alerta en la FIFA

La Copa del Mundo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, será histórica por la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos. Sin embargo, el foco dejó de estar exclusivamente en lo deportivo ante las tensiones diplomáticas que podrían impactar en la logística y en la presencia de aficionados.