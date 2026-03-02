Secciones
Quiénes son los dirigentes de la AFA que viajaron a Venezuela y acompañaron el regreso de Nahuel Gallo al país

Luciano Nakis y Fernando Isla Casares se encontraban en Caracas por actividades institucionales y acompañan el vuelo de regreso del gendarme argentino.

Hace 2 Hs

Nahuel Gallo fue liberado luego de permanecer más de 400 días detenido en Venezuela y emprendió el regreso hacia la Argentina acompañado por dos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Antes de abordar el avión, el gendarme fue fotografiado junto a Luciano Nakis y Fernando Isla Casares, representantes del organismo que se encontraban en Caracas por actividades institucionales.

Nakis se desempeña como Pro Secretario de la AFA, mientras que Isla Casares, conocido como "El Gaucho", ocupa el cargo de Secretario de Protocolo y Ceremonial. Ambos habían viajado para mantener encuentros con autoridades de la Federación Venezolana de Fútbol y recorrer las obras de un centro de alto rendimiento en construcción en la capital venezolana junto al presidente del organismo local, Jorge Giménez Ochoa.

Desde la AFA explicaron que la delegación realizó visitas oficiales vinculadas al desarrollo deportivo y destacaron el trabajo conjunto entre federaciones. En un comunicado, la entidad expresó agradecimiento hacia Delcy Rodríguez por su disposición para atender la situación y sostuvo que el deporte puede funcionar como un puente para el entendimiento y la cooperación entre países.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, tenía previsto participar de esa actividad en Caracas, aunque finalmente no pudo viajar debido a una restricción judicial vigente en Argentina que le impidió salir del país en el marco de una causa penal abierta.

Los dirigentes que acompañaron la gestión

Luciano Nakis continúa el legado dirigencial de su padre Noray Nakis y es considerado uno de los colaboradores más cercanos a Tapia dentro de la estructura de la AFA. Por su parte, Fernando Isla Casares fue presidente de Estudiantes de Buenos Aires entre 2010 y 2014 y es uno de los impulsores del actual ciclo dirigencial, además de desarrollar actividades privadas vinculadas al sector agropecuario, origen del apodo con el que se lo conoce dentro del ambiente futbolístico.

