Quiénes son los dirigentes de la AFA que viajaron a Venezuela y acompañaron el regreso de Nahuel Gallo al país

Los dirigentes que acompañaron la gestión

Luciano Nakis continúa el legado dirigencial de su padre Noray Nakis y es considerado uno de los colaboradores más cercanos a Tapia dentro de la estructura de la AFA. Por su parte, Fernando Isla Casares fue presidente de Estudiantes de Buenos Aires entre 2010 y 2014 y es uno de los impulsores del actual ciclo dirigencial, además de desarrollar actividades privadas vinculadas al sector agropecuario, origen del apodo con el que se lo conoce dentro del ambiente futbolístico.