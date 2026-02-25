Recuerdos fotográficos: 1915. La visita a Tucumán del laureado Leopoldo Lugones

Mucho se sabe del literato, poeta y ensayista Leopoldo Lugones. Que escribió “Las montañas del oro”, “Lunario sentimental”, “La guerra gaucha” y “Las fuerzas extrañas”. Que fue figura del modernismo y precursor de la literatura fantástica, elogiado por Jorge Luis Borges y por Rubén Darío, quien dijo que era “la nota más vibrante de la poesía argentina”. Que el 13 de junio se celebra en su honor el Día del Escritor. Que pasó del socialismo en su juventud al nacionalismo y el fascismo, a tal punto que escribió el discurso “La hora de la espada”, la proclama que justificó el golpe de estado de Uriburu contra Yrigoyen. Que tuvo un hijo, Polo Lugones, detenido por violación y pederastia y que luego fue funcionario de la dictadura, impulsor de la picana eléctrica. Finalmente, que se enamoró de Emilia Santiago Cadelago, una joven unos 30 años menor y que ese romance clandestino fue censurado por su hijo, que los obligó a separarse. Lugones se suicidó el 19 de febrero de 1938.