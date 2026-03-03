Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros se quedaron sin trabajo

Los documentos comenzaron a llegar el lunes, aunque de manera parcial. En los primeros telegramas, el representante de Panpack notificó que la “empresa ha definido el cierre definitivo de la planta fabril” ubicada en la ruta nacional 9 y el “cese total de la explotación”. La decisión “obedece a la profunda y sostenida caída de ventas que obligó a presentarse en concurso preventivo”, que se tramita en un Juzgado Nacional en lo Comercial de Buenos Aires.