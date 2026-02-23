Francia denuncia injerencia de la Casa Blanca

En el caso de Breton, estas sanciones tienen que ver con su trabajo cuando era comisario europeo para regular la actividad digital, que generó protestas de los gigantes estadounidenses de internet, respaldadas por la administración del presidente estadounidense. Y en el de Guillou, se relacionan con su implicación con la emisión por la CPI de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por las operaciones militares contra la población civil de Gaza.