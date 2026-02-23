Secciones
Francia denuncia injerencia de la Casa Blanca

Comentario por la muerte de un ultra.

PARIS, Francia.- El ministerio francés de Relaciones Exteriores convocará al embajador de Estados Unidos Charles Kushner por unos comentarios de la administración de Donald Trump sobre el asesinato de un activista de extrema derecha imputado a la izquierda radical. “Vamos a convocar al embajador de Estados Unidos en Francia, ya que la embajada de Estados Unidos en Francia hizo comentarios sobre esta tragedia (...) que atañe a la comunidad nacional”, declaró el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, a un medio local.

En una entrevista a la emisora de radio France Inter, Barrot señaló que la convocatoria a Koshner se justifica porque “rechazamos toda instrumentalización” de la muerte de Quentin Deranque, ocurrida el sábado 14 de febrero, dos días después de sufrir una paliza tras un altercado con un grupo de izquierda en la facultad de Sciences Po de Lyon.

“Rechazamos cualquier intento de utilizar esta tragedia (...) con fines políticos”, agregó, después de que el gobierno estadounidense condenara esta semana el papel del “violento izquierdismo radical” en la brutal paliza que le costó la vida al activista de extrema derecha , y pidió que los responsables sean “llevados ante la justicia”. Francia “no tiene ninguna lección que recibir en lo que respecta a la violencia, en particular de la internacional reaccionaria”, añadió.

Deranque murió como consecuencia de una paliza propinada el 12 de febrero al margen de una conferencia de la eurodiputada de izquierda radical Rima Hassan en Lyon (centro-este), adonde había viajado para encargarse de la seguridad de un colectivo, Némesis.

Reacción de Macron

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también comentó la muerte de Deranque, lo que provocó la reacción del presidente francés Emmanuel Macron.

El embajador estadounidense en Francia, que asumió sus funciones el verano pasado, ya había sido convocado a fines de agosto al Ministerio de Relaciones Exteriores a raíz de unas críticas consideradas inaceptables por el gobierno francés sobre “la falta de acción suficiente” contra el antisemitismo.

Unas consideraciones hechas después de que Macron dijera que preveía reconocer un Estado palestino, lo cual causó malestar en Israel y en Estados Unidos.

“En ausencia del embajador” Kushner, fue el encargado de negocios de la embajada estadounidense quien acudió a la cita.

El jefe de la diplomacia francesa indicó que al embajador estadounidense también se le va a hacer ver el descontento de Francia por las sanciones impuestas por Estados Unidos a dos personalidades francesas, el antiguo comisario europeo Thierry Breton y el juez de la Corte Penal Internacional Nicolas Guillou.

En el caso de Breton, estas sanciones tienen que ver con su trabajo cuando era comisario europeo para regular la actividad digital, que generó protestas de los gigantes estadounidenses de internet, respaldadas por la administración del presidente estadounidense. Y en el de Guillou, se relacionan con su implicación con la emisión por la CPI de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por las operaciones militares contra la población civil de Gaza.

