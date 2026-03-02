Tucumán confirmó el primer caso de fiebre chikungunya y analizan dos sospechas más

En este contexto, confirmó la detección del primer caso positivo en Tucumán, localizado en el área de Yerba Buena, además de dos casos probables, en Yerba Buena y en Lules. Según explicó, todos los pacientes fueron intervenidos mediante control de foco y hasta el momento no se registran nuevos sintomáticos ni contagios secundarios. Uno de los casos presenta antecedente de viaje, mientras que los restantes se encuentran en investigación epidemiológica.