"Lunita Tucumana": el trekking nocturno que invita a redescubrir el pie del cerro en Yerba Buena

Tucumán acapara la atención de sus visitantes por múltiples motivos, pero el intenso verde de sus paisajes es, sin dudas, el que le hace honor a su título de "El Jardín de la República". Cuando un turista llega a la capital provincial, suele quedar maravillado por un fenómeno visual único: en un día de cielo despejado, mirar hacia el oeste desde las calles del centro da la sensación de que la montaña está literalmente al alcance de las manos.