"Lunita Tucumana": el trekking nocturno que invita a redescubrir el pie del cerro en Yerba Buena

Tucumán acapara la atención de sus visitantes por múltiples motivos, pero el intenso verde de sus paisajes es, sin dudas, el que le hace honor a su título de "El Jardín de la República". Cuando un turista llega a la capital provincial, suele quedar maravillado por un fenómeno visual único: en un día de cielo despejado, mirar hacia el oeste desde las calles del centro da la sensación de que la montaña está literalmente al alcance de las manos.
Esa asombrosa cercanía, logísticamente tan práctica y a la vez tan imponente, es un privilegio que no todos los destinos ofrecen. Para aprovechar este contacto directo con la naturaleza, la Municipalidad de Yerba Buena impulsó hace casi un año una iniciativa que ya se volvió un clásico de la semana: "Lunita Tucumana".
La experiencia propone adentrarse y recorrer las tradicionales sendas del pie del cerro, pero bajo el particular y místico entorno que brinda la noche. Se trata de una actividad maravillosa para el foráneo que busca aventuras, pero también es una manera excelente para que los propios tucumanos redescubran su ciudad desde una perspectiva totalmente distinta.
La caminata se presenta como la excusa perfecta para cortar la semana, moverse un poco, desconectar de las exigencias de la rutina diaria y compartir un momento diferente en comunidad, rodeados por la tranquilidad de las yungas.
Coordenadas y recomendaciones para sumarse
Para quienes deseen participar de esta aventura nocturna, el trekking cuenta con la seguridad de ser guiado por conocedores expertos de la zona y está clasificado con una intensidad baja/media, lo que lo hace accesible para la mayoría de los asistentes.
Los datos de la salida
- Día y horario: todos los miércoles a las 20.
- Punto de encuentro: tótem del municipio de Yerba Buena (Avenida Perón 2800, a la altura de La Hoya).
- Duración: aproximadamente dos horas de caminata.
- Aclaración: En caso de lluvia, la actividad se suspende.
¿Qué llevar en la mochila?
Para disfrutar al máximo y de manera segura, los organizadores recomiendan asistir con:
- Linterna de mano (o frontal).
- Repelente para insectos.
- Botella de agua para mantenerse hidratado.
- Toalla de mano.