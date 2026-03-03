Secciones

Se registran cortes de luz en diferentes puntos de la provincia

Humanos + IA: un curso de la UNT para cambiar la forma de trabajar

La propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas es virtual, arranca el 9 de marzo y apunta a quienes quieren mejorar procesos laborales con herramientas de inteligencia artificial.

IA EN EL TRABAJO REAL. Lanzan un curso para diseñar procesos más eficientes. / UNSPLASH IA EN EL TRABAJO REAL. Lanzan un curso para diseñar procesos más eficientes. / UNSPLASH
Hace 1 Hs

La inteligencia artificial ya está en oficinas, estudios y empresas. Automatiza tareas, ordena datos y acelera decisiones. El desafío ahora es otro: aprender a trabajar con ella de manera estratégica.

Con ese objetivo se lanza el curso “Colaboración Humano–Máquina: Diseño de procesos de trabajo que integran IA”, una propuesta virtual que pone el foco en cómo rediseñar la organización laboral para aprovechar la tecnología sin perder criterio profesional.

La capacitación estará a cargo del licenciado y docente Esteban Mulki. Comenzará el 9 de marzo y se dictará los lunes y miércoles, de 18 a 21.

Pensar procesos antes que herramientas

El eje del curso está en el diseño de procesos. La idea es entender en qué momentos conviene sumar inteligencia artificial, qué tareas pueden automatizarse y cuáles requieren supervisión humana.

El programa propone ejercicios prácticos y análisis de casos reales. Se trabaja sobre eficiencia, organización del tiempo, distribución de tareas y toma de decisiones. El objetivo es que cada participante pueda aplicar lo aprendido en su propio ámbito profesional.

Está orientado a quienes buscan optimizar equipos de trabajo, mejorar resultados y tomar decisiones con mejor información. También resulta útil para emprendedores y estudiantes avanzados que quieran incorporar competencias digitales con criterio estratégico.

Post Instagram

Formación con respaldo académico

La propuesta cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional de Tucumán y es organizada por el Centro de Capacitación Continua de la Facultad de Ciencias Económicas, en articulación con el Instituto de Administración.

La modalidad es completamente virtual, lo que permite participar desde cualquier punto del país.

La digitalización ya transformó la forma de trabajar. Ahora el reto es ordenar esa transformación y convertirla en una ventaja real.

Entender cómo interactúan las personas y los sistemas inteligentes puede marcar la diferencia entre adaptarse o quedarse atrás. Este curso apunta a dar ese paso: integrar tecnología con criterio y construir procesos de trabajo más sólidos para el futuro inmediato.

Para más información e inscripciones, se puede solicitar detalles por mensaje directo a los organizadores.

