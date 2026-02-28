Secciones
SociedadEducación

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia a raíz del paro

La medida de fuerza convocada por los gremios docentes tendrá adhesión en la mayoría de las provincias argentinas y el inicio del ciclo lectivo 2026 se verá retrasado.

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia a raíz del paro Foto: InfoRegion
Hace 1 Hs

Desde el año pasado, el calendario escolar ya está definido para cada provincia del país. La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, hizo público el listado de las fechas en que empezarán las clases en cada jurisdicción. Pero también se publicaron las fechas del receso invernal de julio y las de cierre del ciclo lectivo 2026.

Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes

Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes

Pese a los informes oficiales de Educación, en algunas provincias el inicio real se retrasará a causa del paro convocado por docentes disconformes con las últimas paritarias. Este es el caso de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tucumán.

Por otra parte, Corrientes no aceptó aún el acuerdo ofrecido por el gobierno de la provincia, por lo que anunciaron un cuarto intermedio que pone en duda el inicio de las clases, al menos hasta el 4 de marzo, cuando habrá una nueva reunión.

Cuándo inician las clases en cada provincia

Provincia de Buenos Aires

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha anunciada por Educación: 25 de febrero - Por el paro, las clases se retomarán el 3 de marzo

Catamarca

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 4 de marzo. La medida de fuerza continuará el 9, 10 y 11 de marzo

Chaco

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo

Chubut

Fecha anunciada por Educación: 23 de febrero - La provincia adhiere al paro del 2 de marzo, las clases se retomarán el 3

Córdoba

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo

Corrientes

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo

Entre Ríos

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo

Formosa

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo

Jujuy

Fecha anunciada por Educación: 23 de febrero - Por el paro, las clases se verán interrumpidas la próxima semana y se retomarán el 4 de marzo

La Pampa

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo

La Rioja

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo

Mendoza

Fecha anunciada por Educación: 25 de febrero - Las clases se verán interrumpidas el 2 de marzo y se retomarán el 3

Misiones

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo

Neuquén

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo

Río Negro

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 4 de marzo

Salta

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo

San Juan

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo

San Luis

Fecha anunciada por Educación: 23 de febrero

Santa Cruz

Fecha anunciada por Educación: 25 de febrero

Santa Fe

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo

Santiago del Estero

Fecha anunciada por Educación: 18 de febrero

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Fecha anunciada por Educación: 24 de febrero - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo

Tucumán

Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Calendario escolar 2026: ¿cuándo empiezan las clases en las diferentes provincias del país?

Calendario escolar 2026: ¿cuándo empiezan las clases en las diferentes provincias del país?

Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal

Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal

Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil
6

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Más Noticias
Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Comentarios