Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia a raíz del paro

Desde el año pasado, el calendario escolar ya está definido para cada provincia del país. La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, hizo público el listado de las fechas en que empezarán las clases en cada jurisdicción. Pero también se publicaron las fechas del receso invernal de julio y las de cierre del ciclo lectivo 2026.
Pese a los informes oficiales de Educación, en algunas provincias el inicio real se retrasará a causa del paro convocado por docentes disconformes con las últimas paritarias. Este es el caso de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tucumán.
Por otra parte, Corrientes no aceptó aún el acuerdo ofrecido por el gobierno de la provincia, por lo que anunciaron un cuarto intermedio que pone en duda el inicio de las clases, al menos hasta el 4 de marzo, cuando habrá una nueva reunión.
Cuándo inician las clases en cada provincia
Provincia de Buenos Aires
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha anunciada por Educación: 25 de febrero - Por el paro, las clases se retomarán el 3 de marzo
Catamarca
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 4 de marzo. La medida de fuerza continuará el 9, 10 y 11 de marzo
Chaco
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo
Chubut
Fecha anunciada por Educación: 23 de febrero - La provincia adhiere al paro del 2 de marzo, las clases se retomarán el 3
Córdoba
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo
Corrientes
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo
Entre Ríos
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo
Formosa
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo
Jujuy
Fecha anunciada por Educación: 23 de febrero - Por el paro, las clases se verán interrumpidas la próxima semana y se retomarán el 4 de marzo
La Pampa
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo
La Rioja
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo
Mendoza
Fecha anunciada por Educación: 25 de febrero - Las clases se verán interrumpidas el 2 de marzo y se retomarán el 3
Misiones
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo
Neuquén
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo
Río Negro
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 4 de marzo
Salta
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo
San Juan
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo
San Luis
Fecha anunciada por Educación: 23 de febrero
Santa Cruz
Fecha anunciada por Educación: 25 de febrero
Santa Fe
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo
Santiago del Estero
Fecha anunciada por Educación: 18 de febrero
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Fecha anunciada por Educación: 24 de febrero - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo
Tucumán
Fecha anunciada por Educación: 2 de marzo - Por el paro, las clases iniciarían el 3 de marzo