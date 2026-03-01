UPD: entre el rito adolescente y el límite necesario

Ante la inminencia del inicio del ciclo lectivo, el Ministerio de Educación de Tucumán fijó una postura clara: no se permitirá el ingreso a las escuelas de estudiantes que lleguen en estado de ebriedad. La ministra Susana Montaldo fue contundente al señalar que la medida busca cuidar la salud y preservar el respeto institucional. En coordinación con el IPLA, el mensaje oficial apunta a la prevención y a la responsabilidad familiar. Para la cartera educativa, permitir el ingreso de alumnos en malas condiciones no sólo compromete la dinámica escolar, sino que envía una señal contradictoria respecto del cuidado.