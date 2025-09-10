Secciones
Moreno Martins, máximo goleador de Bolivia, quiere volver del retiro para el repechaje rumbo al Mundial

El delantero abrió la puerta del regreso y los simpatizantes sueñan con que se concrete

Moreno Martins, máximo goleador de Bolivia, quiere volver del retiro para el repechaje rumbo al Mundial
Hace 16 Min

Marcelo Moreno Martins no pudo ocultar la emoción en el estadio de El Alto al presenciar la clasificación de Bolivia al repechaje. El histórico delantero, máximo artillero en la historia de la "Verde", siguió el duelo contra Brasil desde la tribuna y rompió en llanto al ver la hazaña de sus excompañeros. “Lo estoy disfrutando al máximo, no me la creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos nos están dando, te motivan a muchas cosas… vamos a ver qué pasa más adelante”, declaró conmovido.

El ex capitán vivió el partido como un hincha más, entre nervios y ansiedad. “Estábamos sufriendo, yo creo que se ve peor desde afuera que dentro de la cancha”, reconoció con una sonrisa. Sin embargo, lo que más ilusiona a los bolivianos es que Martins dejó la puerta abierta a un posible regreso: “Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”, deslizó.

Fiel a su compromiso con el equipo nacional, el goleador remarcó: “A mí no me tiene que convencer nadie, yo tengo mi corazón con la 'Verde' siempre. Lo que resta es que hablemos y ver lo que se puede venir”. Sus palabras despertaron ilusión en los fanáticos, que sueñan con verlo nuevamente con la camiseta boliviana.

Moreno Martins, que se retiró en 2023 tras disputar 100 partidos y marcar 31 goles con Bolivia, no oculta su vínculo con el plantel ni con la hinchada. En 2020 se convirtió en el máximo goleador de la historia de la 'Verde', superando a Joaquín Botero, y además es el tercer artillero histórico de las Eliminatorias sudamericanas con 22 tantos. Su legado es indiscutible, y aunque en los últimos meses criticó duramente a la Federación Boliviana de Fútbol por la falta de inversión y desarrollo, su cercanía con el equipo abre la esperanza de que su historia con la selección todavía no haya llegado al final.

