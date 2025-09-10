Moreno Martins, máximo goleador de Bolivia, quiere volver del retiro para el repechaje rumbo al Mundial

Moreno Martins, que se retiró en 2023 tras disputar 100 partidos y marcar 31 goles con Bolivia, no oculta su vínculo con el plantel ni con la hinchada. En 2020 se convirtió en el máximo goleador de la historia de la 'Verde', superando a Joaquín Botero, y además es el tercer artillero histórico de las Eliminatorias sudamericanas con 22 tantos. Su legado es indiscutible, y aunque en los últimos meses criticó duramente a la Federación Boliviana de Fútbol por la falta de inversión y desarrollo, su cercanía con el equipo abre la esperanza de que su historia con la selección todavía no haya llegado al final.