Horóscopo chino: estas decisiones pueden bloquear la energía de los signos, según Ludovica Squirru

Cada amanecer propone un horizonte nuevo, algo que queda evidenciado en los movimientos de los astros y en la influencia que estos tienen sobre nuestra vida. Según la sabiduría china y su divulgadora oficial, Ludovica Squirru, este martes es una jornada marcada por el despertar y la potencia arrolladora de la Serpiente, que es el signo que define la fecha de hoy. Con su capacidad de acción rápida, este animal señala el ritmo de un ciclo intenso en el que también habrá que ser cauteloso.