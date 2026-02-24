Horóscopo chino: estas decisiones pueden bloquear la energía de los signos, según Ludovica Squirru

Cada amanecer propone un horizonte nuevo, algo que queda evidenciado en los movimientos de los astros y en la influencia que estos tienen sobre nuestra vida. Según la sabiduría china y su divulgadora oficial, Ludovica Squirru, este martes es una jornada marcada por el despertar y la potencia arrolladora de la Serpiente, que es el signo que define la fecha de hoy. Con su capacidad de acción rápida, este animal señala el ritmo de un ciclo intenso en el que también habrá que ser cauteloso.
La reconocida astróloga publicó, en sus vaticinios diarios, qué depara a los integrantes de la rueda zodiacal oriental este último martes de febrero. Para hoy, el calendario nos propone un cambio de compás, influenciado por la Serpiente y la vibración Tierra Yin. Esta ocasión será ideal para realizar cambios que hace tiempo estábamos postergando.
Las energías del día
Squirru advirtió que nos encontramos bajo una Luna en cuarto creciente, una fase que justamente nos invita a avanzar en aquello que iniciamos hoy. Esta etapa potencia el crecimiento, aunque apaciguado por la necesidad de precisión: la Serpiente, signo del día, no da pasos en falso y nos pide actuar con inteligencia técnica más que con impulso emocional.
El Ki diario hoy dictamina el número 3, un impulso que simboliza el trueno y el inicio de la acción. Es una fuerza que empuja a movernos, pero que debe ser canalizada con cuidado para no generar fricciones innecesarias.
Qué hacer y qué no este martes
A diferencia de la jornada del lunes, hoy la energía es propicia para las tareas manuales y técnicas. Según la experta, se trata de un momento excelente para realizar reparaciones estructurales en la vivienda. "Bueno para instalar gas/electricidad, limpiar la casa", afirma la autora, sugiriendo que la Tierra Yin favorece el orden interno y el mantenimiento de nuestro refugio personal.
No obstante, existen advertencias claras sobre qué actividades es mejor dejar para después. Curiosamente, este martes no se recomienda el trabajo comunitario ni la oración profunda. "Evitar hacer servicio social, orar/decretar, instalar puertas", advierte Ludovica. Al parecer, el flujo está más volcado a la eficiencia doméstica que a la apertura espiritual o social, marcando un límite claro en la entrada de nuestras casas.