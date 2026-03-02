Apertura de sesiones en la Legislatura: intendentes respaldaron la postura del Poder Ejecutivo

Cualquier escenario

Sobre la posible reestructuración electoral, Serra aseguró que el oficialismo está preparado para cualquier escenario. “Estamos dispuestos no tan solo a acatar lo que esta honorable Cámara disponga con el nuevo sistema electoral sino que también estamos preparados para ganar con el sistema electoral que la Legislatura disponga”, sostuvo. Además, valoró el perfil dialoguista del gobernador con el Gobierno nacional, aunque subrayó que “seguirá peleando por los derechos adquiridos que tenemos como provincia”.