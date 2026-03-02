Apertura de sesiones en la Legislatura: intendentes respaldaron la postura del Poder Ejecutivo

El discurso de apertura de sesiones del gobernador Osvaldo Jaldo sumó respaldos desde el interior de la provincia. El intendente de Monteros, Francisco Serra (h), expresó su conformidad con el mensaje y destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos.
“Me quedo tranquilo, conforme y muy agradecido por las palabras del gobernador”, afirmó. Según señaló, el mandatario detalló cómo fue cumpliendo “con la palabra empeñada durante 2025”, con logros en salud, educación y seguridad respaldados por “datos certeros de costos y estadísticas”, en un contexto económico complejo y, en algunos casos, asumiendo responsabilidades que corresponden a la Nación.
Cualquier escenario
Sobre la posible reestructuración electoral, Serra aseguró que el oficialismo está preparado para cualquier escenario. “Estamos dispuestos no tan solo a acatar lo que esta honorable Cámara disponga con el nuevo sistema electoral sino que también estamos preparados para ganar con el sistema electoral que la Legislatura disponga”, sostuvo. Además, valoró el perfil dialoguista del gobernador con el Gobierno nacional, aunque subrayó que “seguirá peleando por los derechos adquiridos que tenemos como provincia”.
En la misma línea, la intendenta de Lules, Marta Albarracín, planteó que el debate electoral debe encararse desde el respeto institucional. “Este es un tema que debe tratarse con responsabilidad y sin descalificar”, señaló. “Si hay una decisión de avanzar en cambios debe ser con consensos, no se puede demonizar el sistema”, indicó.