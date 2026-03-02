Secciones
Política

Apertura de sesiones en la Legislatura: intendentes respaldaron la postura del Poder Ejecutivo

Serra y Albarracín opinaron sobre el discurso

El intendente de Monteros, Francisco Serra (h). El intendente de Monteros, Francisco Serra (h).
Hace 2 Hs

El discurso de apertura de sesiones del gobernador Osvaldo Jaldo sumó respaldos desde el interior de la provincia. El intendente de Monteros, Francisco Serra (h), expresó su conformidad con el mensaje y destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos.

“Me quedo tranquilo, conforme y muy agradecido por las palabras del gobernador”, afirmó. Según señaló, el mandatario detalló cómo fue cumpliendo “con la palabra empeñada durante 2025”, con logros en salud, educación y seguridad respaldados por “datos certeros de costos y estadísticas”, en un contexto económico complejo y, en algunos casos, asumiendo responsabilidades que corresponden a la Nación.

Cualquier escenario

Sobre la posible reestructuración electoral, Serra aseguró que el oficialismo está preparado para cualquier escenario. “Estamos dispuestos no tan solo a acatar lo que esta honorable Cámara disponga con el nuevo sistema electoral sino que también estamos preparados para ganar con el sistema electoral que la Legislatura disponga”, sostuvo. Además, valoró el perfil dialoguista del gobernador con el Gobierno nacional, aunque subrayó que “seguirá peleando por los derechos adquiridos que tenemos como provincia”.

Orden fiscal, respaldo político y deudas: tres miradas que desmenuzan el discurso de Jaldo

Orden fiscal, respaldo político y deudas: tres miradas que desmenuzan el discurso de Jaldo

En la misma línea, la intendenta de Lules, Marta Albarracín, planteó que el debate electoral debe encararse desde el respeto institucional. “Este es un tema que debe tratarse con responsabilidad y sin descalificar”, señaló. “Si hay una decisión de avanzar en cambios debe ser con consensos, no se puede demonizar el sistema”, indicó.

Temas TucumánMonterosLulesOsvaldo JaldoFrancisco Serra (h)
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Provincia destinará a Cáritas los fondos de la reparación económica del caso Zamora

La Provincia destinará a Cáritas los fondos de la reparación económica del caso Zamora

“Soñó que gobierna Suiza”: dura réplica de Seleme al mensaje de Jaldo en la Legislatura

“Soñó que gobierna Suiza”: dura réplica de Seleme al mensaje de Jaldo en la Legislatura

Consolidación: ¿será la clave del discurso de Osvaldo Jaldo?

Consolidación: ¿será la clave del discurso de Osvaldo Jaldo?

Jaldo y Mendoza coordinaron la agenda parlamentaria centrada en intereses para Tucumán

Jaldo y Mendoza coordinaron la agenda parlamentaria centrada en intereses para Tucumán

Jaldo celebró el récord aéreo: El país y el mundo han puesto sus ojos en nuestra provincia

Jaldo celebró el récord aéreo: "El país y el mundo han puesto sus ojos en nuestra provincia"

Lo más popular
Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla
1

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Eduardi Berti: “Hay una mirada que es marcada por la lengua”
2

Eduardi Berti: “Hay una mirada que es marcada por la lengua”

La tragedia personal que inspiró Hamlet
3

La tragedia personal que inspiró Hamlet

Un drama shakesperiano situado en Miami
4

Un drama shakesperiano situado en Miami

5

Una teoría posible de la lectura

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra
6

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Más Noticias
Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal

Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal

Cuando todo se vuelve “muchas cosas a la vez”

Cuando todo se vuelve “muchas cosas a la vez”

Un drama shakesperiano situado en Miami

Un drama shakesperiano situado en Miami

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Comentarios