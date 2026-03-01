Cierre de filas en el gabinete: fuerte respaldo a Jaldo y críticas a la macroeconomía nacional

Este empuje en la infraestructura fue ratificado por el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, quien lanzó una fuerte definición sobre su área: "En la historia de la SAT no se hicieron las obras de infraestructura que se hicieron en estos tres años de gestión. Hemos recuperado las principales fuentes de agua potable, y todo con fondos de la provincia".