Cierre de filas en el gabinete: fuerte respaldo a Jaldo y críticas a la macroeconomía nacional

Tras el mensaje de apertura de sesiones, el gabinete tucumano mostró un fuerte respaldo unificado a los lineamientos de Osvaldo Jaldo, contraponiendo la parálisis nacional con el dinamismo local.
"La macroeconomía no anda bien, no derrama en la microeconomía, que es lo que a la gente le interesa. Pero no vamos a bajar los brazos", advirtió el ministro de Economía, Daniel Abad.
En esa línea, el titular de Obras Públicas, Marcelo Nazur, dimensionó el esfuerzo provincial: "Se vienen haciendo obras que vienen a cambiar la calidad de vida de la gente. La verdad que más de 500 millones de dólares se vienen invirtiendo en la provincia".
Este empuje en la infraestructura fue ratificado por el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, quien lanzó una fuerte definición sobre su área: "En la historia de la SAT no se hicieron las obras de infraestructura que se hicieron en estos tres años de gestión. Hemos recuperado las principales fuentes de agua potable, y todo con fondos de la provincia".
Acuerdo docente
El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, celebró la resolución del conflicto salarial marcando un claro contraste con el resto del país: "Pronto van a empezar las clases el día martes 3 de marzo. En muchas provincias todavía no han podido llegar a acuerdo, nosotros estamos por encima de lo que se otorgó en muchas jurisdicciones".
Por su parte, la ministra de Educación, Susana Montaldo, valoró el esfuerzo del sector y adelantó la apuesta a la modernización: "Tenemos más de 15.000 docentes que se han capacitado en inteligencia artificial, que es fundamental en la época que estamos viviendo".
Amado también destacó la creación de empleo en la economía del conocimiento y la expectativa por las zafras venideras: "Estamos cerca al inicio de la cosecha de limón, después de la caña de azúcar, ojalá que todo eso dinamice la economía para que no tengamos que sufrir más cierres de comercios".
Mensaje a la oposición
Frente a la retirada de la Casa Rosada en programas sensibles, los funcionarios reforzaron el rol del Estado provincial. "Hemos logrado tener un gobierno presente, cubriendo los grandes baches que han dado el abandono de algunas políticas a nivel nacional", disparó el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso.
En sintonía, el titular de Salud, Luis Medina Ruiz, remarcó la orden directa del gobernador: "Hay una situación socioeconómica compleja en el país, y en Tucumán el gobernador nos pidió garantizar la salud para todos, incluso a aquellas personas que viven en otras provincias. Hay una directiva clara de que no tiene que faltar nada".
Finalmente, el ministro del Interior, Darío Monteros, hizo eco de la defensa del sistema electoral utilizando el caso de Alberdi para enviar un contundente mensaje a la oposición: "Que respetemos a los ciudadanos, que no demonicemos este sistema electoral, del cual ellos han salido; hoy hay que respetar la voluntad y la inteligencia del electorado".