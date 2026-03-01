Equilibrio fiscal sin ajuste: la definición económica de Jaldo en la apertura de sesiones

A este rojo institucional, el gobernador le sumó el impacto de las políticas de recorte aplicadas por la Nación durante los últimos dos años. Explicó que Tucumán dejó de percibir más de $74.000 millones en el período 2024-2025 a raíz de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la quita de conectividad y el fin de las compensaciones al transporte público. "Hoy, a este importe, lo estamos haciendo frente con el presupuesto de la provincia, es decir, con los recursos de cada uno de los tucumanos", advirtió.