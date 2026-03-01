Equilibrio fiscal sin ajuste: la definición económica de Jaldo en la apertura de sesiones

El capítulo económico del discurso del gobernador Osvaldo Jaldo ante la Legislatura provincial osciló entre la reivindicación de la administración local y un enérgico pase de facturas a la Casa Rosada.
Si bien el mandatario valoró el diálogo político e institucional recíproco y respetuoso que mantiene con la presidencia de Javier Milei, no dudó en exponer públicamente el ahogo financiero al que está siendo sometida la provincia por los incumplimientos federales: "El Gobierno nacional mantiene deudas con la provincia por más de cien mil millones de pesos, que han sido y son motivo de nuestro permanente y enérgico reclamo".
Para graficar la magnitud del rojo nacional, el titular del Ejecutivo provincial desglosó las cifras de las obligaciones pendientes. Precisó que las partidas más abultadas corresponden a la deuda del PAMI con el sistema de salud provincial por más de $35.000 millones, seguida por los conceptos adeudados por la Anses a jubilados transferidos por un valor de $34.000 millones, y las compensaciones establecidas en el Consenso Fiscal que superan los $8.000 millones.
A este rojo institucional, el gobernador le sumó el impacto de las políticas de recorte aplicadas por la Nación durante los últimos dos años. Explicó que Tucumán dejó de percibir más de $74.000 millones en el período 2024-2025 a raíz de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la quita de conectividad y el fin de las compensaciones al transporte público. "Hoy, a este importe, lo estamos haciendo frente con el presupuesto de la provincia, es decir, con los recursos de cada uno de los tucumanos", advirtió.
Frente a este escenario de turbulencia nacional, contrapuso los logros de su gestión económica durante el último ejercicio. Aseguró que gobernar exige entender el tiempo actual y asumir los desafíos con responsabilidad, por lo que la decisión de ordenar las cuentas públicas desde el primer día fue clave para poder administrar con previsibilidad.
En ese sentido, resaltó que las prioridades innegociables de su gobierno siguen siendo la salud, la educación, la seguridad, la asistencia social y el sostenimiento de las obras y servicios públicos.
"Durante el 2025 se ha mantenido el equilibrio fiscal, administrando con responsabilidad los recursos del Estado, cumpliendo en tiempo y forma las obligaciones salariales y presupuestarias, y preservando la sostenibilidad de la deuda pública", remarcó
Asimismo, Jaldo hizo una fuerte aclaración ideológica sobre su modelo de gestión: "Este orden no ha sido un ajuste, sino una condición indispensable para sostener políticas públicas, invertir y planificar en el desarrollo provincial".
"Desde Tucumán hemos asumido una posición clara: acompañar los cambios que permitan generar trabajo, inversión y desarrollo, defendiendo siempre a nuestra gente, cuidando nuestras economías regionales y fortaleciendo el rol del Estado como garante del orden, la producción y la cohesión social", sentenció.