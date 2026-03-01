Secciones
Política

Equilibrio fiscal sin ajuste: la definición económica de Jaldo en la apertura de sesiones

El gobernador contrapuso los logros de su gestión frente al escenario de turbulencia federal.

EN LA LEGISLATURA. Jaldo habló durante más de una hora en el recinto. LA GACETA/FOTO DE DIEGO ARÁOZ EN LA LEGISLATURA. Jaldo habló durante más de una hora en el recinto. LA GACETA/FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 1 Hs

El capítulo económico del discurso del gobernador Osvaldo Jaldo ante la Legislatura provincial osciló entre la reivindicación de la administración local y un enérgico pase de facturas a la Casa Rosada.

Si bien el mandatario valoró el diálogo político e institucional recíproco y respetuoso que mantiene con la presidencia de Javier Milei, no dudó en exponer públicamente el ahogo financiero al que está siendo sometida la provincia por los incumplimientos federales: "El Gobierno nacional mantiene deudas con la provincia por más de cien mil millones de pesos, que han sido y son motivo de nuestro permanente y enérgico reclamo".

Para graficar la magnitud del rojo nacional, el titular del Ejecutivo provincial desglosó las cifras de las obligaciones pendientes. Precisó que las partidas más abultadas corresponden a la deuda del PAMI con el sistema de salud provincial por más de $35.000 millones, seguida por los conceptos adeudados por la Anses a jubilados transferidos por un valor de $34.000 millones, y las compensaciones establecidas en el Consenso Fiscal que superan los $8.000 millones.

A este rojo institucional, el gobernador le sumó el impacto de las políticas de recorte aplicadas por la Nación durante los últimos dos años. Explicó que Tucumán dejó de percibir más de $74.000 millones en el período 2024-2025 a raíz de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la quita de conectividad y el fin de las compensaciones al transporte público. "Hoy, a este importe, lo estamos haciendo frente con el presupuesto de la provincia, es decir, con los recursos de cada uno de los tucumanos", advirtió.

Frente a este escenario de turbulencia nacional, contrapuso los logros de su gestión económica durante el último ejercicio. Aseguró que gobernar exige entender el tiempo actual y asumir los desafíos con responsabilidad, por lo que la decisión de ordenar las cuentas públicas desde el primer día fue clave para poder administrar con previsibilidad.

En ese sentido, resaltó que las prioridades innegociables de su gobierno siguen siendo la salud, la educación, la seguridad, la asistencia social y el sostenimiento de las obras y servicios públicos.

"Durante el 2025 se ha mantenido el equilibrio fiscal, administrando con responsabilidad los recursos del Estado, cumpliendo en tiempo y forma las obligaciones salariales y presupuestarias, y preservando la sostenibilidad de la deuda pública", remarcó

Asimismo, Jaldo hizo una fuerte aclaración ideológica sobre su modelo de gestión: "Este orden no ha sido un ajuste, sino una condición indispensable para sostener políticas públicas, invertir y planificar en el desarrollo provincial".

"Desde Tucumán hemos asumido una posición clara: acompañar los cambios que permitan generar trabajo, inversión y desarrollo, defendiendo siempre a nuestra gente, cuidando nuestras economías regionales y fortaleciendo el rol del Estado como garante del orden, la producción y la cohesión social", sentenció.

Temas Apertura de sesiones ordinarias Honorable Legislatura de TucumánOsvaldo JaldoGobierno nacionalJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: La Policía de Tucumán se merece un aplauso

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: "La Policía de Tucumán se merece un aplauso"

No vamos a desamparar a nuestros abuelos: Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

"No vamos a desamparar a nuestros abuelos": Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

Baja de homicidios y avance en la crisis carcelaria: el balance de Jaldo sobre seguridad

Baja de homicidios y avance en la crisis carcelaria: el balance de Jaldo sobre seguridad

Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán

Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: "Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán"

El Senado aprobó la reforma de la Ley de Glaciares tras un extenso debate

El Senado aprobó la reforma de la Ley de Glaciares tras un extenso debate

Lo más popular
Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo
1

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

Camino del Perú: abrieron una calle y se enciende la ilusión de una nueva conexión
2

Camino del Perú: abrieron una calle y se enciende la ilusión de una nueva conexión

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con Belén: No caigan en la trampa
3

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con "Belén": "No caigan en la trampa"

El poder y su laberinto
4

El poder y su laberinto

Las investigaciones que no prosperaron: el capítulo pendiente del caso Lebbos
5

Las investigaciones que no prosperaron: el capítulo pendiente del caso Lebbos

Los funcionarios que también deberían haber sido investigados por el crimen de Paulina Lebbos
6

Los funcionarios que también deberían haber sido investigados por el crimen de Paulina Lebbos

Más Noticias
Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: La Policía de Tucumán se merece un aplauso

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: "La Policía de Tucumán se merece un aplauso"

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con Belén: No caigan en la trampa

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con "Belén": "No caigan en la trampa"

Prime time y batalla cultural: cómo será el mensaje de Milei en la apertura de sesiones

Prime time y "batalla cultural": cómo será el mensaje de Milei en la apertura de sesiones

Los legisladores reclaman equilibrio económico y claridad política a Jaldo

Los legisladores reclaman equilibrio económico y claridad política a Jaldo

Consolidación: ¿será la clave del discurso de Osvaldo Jaldo?

Consolidación: ¿será la clave del discurso de Osvaldo Jaldo?

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

¿Cómo impactará el Régimen Penal Juvenil según los delitos?

¿Cómo impactará el Régimen Penal Juvenil según los delitos?

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

Comentarios