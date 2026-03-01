Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: "La Policía de Tucumán se merece un aplauso"

El gobernador Osvaldo Jaldo dio inicio hoy al período ordinario de sesiones en la Legislatura de Tucumán, destacando las acciones desarrolladas por su Gobierno a lo largo de 2025 y las estrategias prevista para los próximos meses del año. En un contexto marcado por conflictos geopolíticos, crisis climáticas y cambios tecnológicos, el mandatario enfatizó la necesidad de acompañar los cambios que permitan generar trabajo, inversión y desarrollo.
Según Jaldo, Tucumán ha asumido una postura clara para defender a la población y fortaleciendo el rol del Estado como garante del orden, la producción y la cohesión social. Durante 2025, el Gobierno enfocó sus esfuerzos en salud, educación, seguridad, asistencia social y obras públicas, considerando estas áreas como pilares fundamentales de su gestión.
En el inicio de su discurso, el gobernador agradeció a los diputados provinciales, que recientemente apoyaron las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional, como fueron la Reforma laboral y la Ley de Glaciares: "Quiero hacerles una mención especial, a quienes vienen trabajando y acompañando la gestión, por un Tucumán mejor: Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Mansilla. También agradecer a las senadoras nacionales, que hoy no nos pueden acompañar, pero también vienen estando a la par de la gestión de este gobierno provincial: Beatríz Ávila y Sandra Mendoza".
El gobernador destacó la importancia de ordenar las cuentas públicas para permitir una gestión previsible y responsable. En este marco, explicó que se mantuvo el equilibrio fiscal, cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones salariales y presupuestarias, y preservando la sostenibilidad de la deuda pública. Esta gestión, sostuvo Jaldo, fue posible gracias a un diálogo político y institucional recíproco con el gobierno nacional, enfatizando que han sido elegidos para atender las necesidades de los más de dos millones de habitantes de la provincia.
Mención para la Policía de Tucumán
El Gobernador expresó su gratitud hacia la Policía de Tucumán, agradeciendo a cada uno de sus miembros, tanto civiles como policiales, y a sus familias, quienes desempeñan un papel vital en esta labor de servicio. Además, manifestó que el Gobierno ha intensificado el combate al narcotráfico y delitos complejos, alcanzando niveles históricos en el 2025 en la secuestro de sustancias tóxicas y la detención de sospechosos.