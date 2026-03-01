Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: "La Policía de Tucumán se merece un aplauso"

En el inicio de su discurso, el gobernador agradeció a los diputados provinciales, que recientemente apoyaron las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional, como fueron la Reforma laboral y la Ley de Glaciares: "Quiero hacerles una mención especial, a quienes vienen trabajando y acompañando la gestión, por un Tucumán mejor: Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Mansilla. También agradecer a las senadoras nacionales, que hoy no nos pueden acompañar, pero también vienen estando a la par de la gestión de este gobierno provincial: Beatríz Ávila y Sandra Mendoza".