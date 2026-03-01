"No vamos a desamparar a nuestros abuelos": Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

En el discurso de apertura de las sesiones legislativas del gobernador Osvaldo Jaldo, el tramo dedicado a la salud pública estuvo marcado por un fuerte diagnóstico socioeconómico y un contundente mensaje político dirigido al Gobierno nacional. El mandatario advirtió que el sistema sanitario provincial debió fortalecerse para absorber la alta demanda generada por la crisis, revelando que en la actualidad los efectores públicos están conteniendo a miles de pacientes que perdieron o no pueden utilizar su cobertura privada.
"La salud pública en un principio estaba pensada y diseñada para las familias que no tenían cobertura. Hoy vemos, lamentablemente, por la difícil situación económica, que todos los habitantes, aún con obra social, están recurriendo a nuestros hospitales públicos, con lo cual los atendemos como a todos", sentenció.
En esa misma línea argumentativa, el titular del Ejecutivo provincial aprovechó el estrado de la Legislatura para lanzar un dardo directo a la Casa Rosada por los fondos adeudados a la provincia, en materia de atención a los jubilados. "Es importante dejar claro en este recinto que, aunque la Nación no nos abone la deuda que tiene para con Tucumán en el PAMI, nunca vamos a desamparar a esa persona que trabajó toda la vida. No vamos a dejar nunca de atender a nuestros queridos abuelos y jubilados", garantizó Jaldo, desatando el aplauso de los presentes.
Récord de prestaciones y el fin de las listas de espera
Para respaldar la capacidad de respuesta del sistema provincial de salud, el gobernador se apoyó en los números oficiales del 2025, un año cruzado por la mayor epidemia de dengue en la historia del país. Pese a este escenario, Jaldo destacó que se registró un incremento del 12% de las prestaciones respecto al período anterior.
Uno de los hitos más celebrados durante el balance fue el cumplimiento de una de las principales promesas de gestión: la agilización de las intervenciones quirúrgicas. Tras detallar que se realizaron más de 55.000 cirugías en el año (un promedio de 4.600 mensuales), el mandatario fue categórico: "Uno de los objetivos había sido la reducción de la lista de espera para poder operarse en los hospitales públicos. Hoy estamos en condiciones de afirmar que las listas de espera han sido eliminadas totalmente". Este logro, explicó, se concretó gracias a la habilitación del doble turno en los quirófanos, extendiendo las operaciones a la franja vespertina en los principales hospitales de la capital y el interior.
Autonomía en insumos, vacunas y red de emergencias
El retiro de la asistencia federal también impactó en la provisión de medicamentos, un déficit que, según el gobernador, Tucumán logró sortear con recursos propios y producción local. "Frente a la marcada disminución en el envío de insumos y medicamentos por parte de programas nacionales, profundizamos y optimizamos la farmacia oficial del Siprosa. En el último año se alcanzó la producción de más de 20 millones de comprimidos", detalló, agregando que la provincia garantizó con fondos propios la medicación para tratamientos sensibles como diabetes, reumatología y epilepsia. Este esfuerzo presupuestario también se vio reflejado en la histórica campaña de vacunación contra el dengue, financiada íntegramente por las arcas tucumanas.
Finalmente, el mandatario ponderó la red de emergencias y alta complejidad. Remarcó que el sistema 107 realizó 140.000 asistencias y celebró la recuperación total de la Dirección de Aeronáutica, transferida estratégicamente al Siprosa. "Se han recuperado las dos aeronaves y los dos helicópteros que se encontraban en reparación, con lo cual la flota provincial está funcionando al 100% a disposición de la salud pública", afirmó, destacando la concreción de 189 vuelos sanitarios.
Como corolario de los avances médicos, Jaldo cerró este bloque subrayando que Tucumán logró posicionarse como la provincia con mayor tasa de donantes de órganos por millón de habitantes, superando ampliamente el promedio nacional.