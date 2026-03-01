"No vamos a desamparar a nuestros abuelos": Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

Uno de los hitos más celebrados durante el balance fue el cumplimiento de una de las principales promesas de gestión: la agilización de las intervenciones quirúrgicas. Tras detallar que se realizaron más de 55.000 cirugías en el año (un promedio de 4.600 mensuales), el mandatario fue categórico: "Uno de los objetivos había sido la reducción de la lista de espera para poder operarse en los hospitales públicos. Hoy estamos en condiciones de afirmar que las listas de espera han sido eliminadas totalmente". Este logro, explicó, se concretó gracias a la habilitación del doble turno en los quirófanos, extendiendo las operaciones a la franja vespertina en los principales hospitales de la capital y el interior.