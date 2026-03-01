Secciones
Seguí en vivo la apertura del 121° período de sesiones ordinarias de la Legislatura

La transmisión se puede ver a través del canal de YouTube de LA GACETA, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Hace 35 Min

El gobernador Osvaldo Jaldo abre este domingo las sesiones con un discurso centrado en la consolidación de su gestión. Se espera que el mandatario destaque avances en salud pública, obras estratégicas y seguridad, en un contexto de crisis nacional.

Con la conducción de Federico van Mameren, José Názaro e Indalecio Sánchez, y los móviles de Matías Auad, vas a poder seguir todos los detalles del discurso y su análisis a partir de las 8.30 a través de nuestro canal de YouTube, en Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

